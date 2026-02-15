Рейтинг@Mail.ru
США не причастны к заявлениям о якобы отравлении Навального*, заявил Рубио - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/ssha-2074542161.html
США не причастны к заявлениям о якобы отравлении Навального*, заявил Рубио
США не причастны к заявлениям о якобы отравлении Навального*, заявил Рубио - РИА Новости, 15.02.2026
США не причастны к заявлениям о якобы отравлении Навального*, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не причастен к утверждениям ряда европейских стран касательно якобы отравления Алексея Навального* (внесен в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:09:00+03:00
2026-02-15T18:09:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
роберт фицо
мария захарова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_785:441:3072:1727_1920x0_80_0_0_70a5feba02fda212539904ec6b468e9c.jpg
https://ria.ru/20260214/navalnyy-2074430345.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b93e200dc57c430ebe59f5ff260eb5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), марко рубио, роберт фицо, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Роберт Фицо, Мария Захарова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
США не причастны к заявлениям о якобы отравлении Навального*, заявил Рубио

Рубио заявил о непричастности США к заявлениям о якобы отравлении Навального

© REUTERS / Alex BrandonМарко Рубио во время совместной пресс-конференции с Робертом Фицо в Братиславе
Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с Робертом Фицо в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с Робертом Фицо в Братиславе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не причастен к утверждениям ряда европейских стран касательно якобы отравления Алексея Навального* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
"Это не было нашей инициативой... это был их доклад, и именно они его обнародовали", - сказал Рубио во время пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости новые заявления из-за рубежа по поводу Навального*, заявила, что комментарий будет тогда, когда будут предъявлены результаты анализов.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля 2024 года после прогулки Навальный* почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного тогда оторвался тромб. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту.
* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посольство России назвало глумлением над мертвыми заявления о Навальном*
14 февраля, 20:21
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Марко РубиоРоберт ФицоМария ЗахароваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала