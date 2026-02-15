Рейтинг@Mail.ru
16:36 15.02.2026 (обновлено: 17:02 15.02.2026)
2026-02-15T16:36:00+03:00
2026-02-15T17:02:00+03:00
в мире
европа
сша
марко рубио
нато
в мире, европа, сша, марко рубио, нато
В мире, Европа, США, Марко Рубио, НАТО
США не хотят, чтобы Европа была их вассалом, заявил Рубио

Рубио: США не нужна зависимость Европы от Вашингтона

Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе. 15 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе. 15 февраля 2026
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. США не нужно, чтобы Европа была вассалом Америки и находилась в зависимости от нее, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, комментируя роль Вашингтона в обеспечении коллективной безопасности в рамках НАТО.
"Мы не хотим, чтобы Европа была зависима, мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов", - сказа он по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
По словам Рубио, США не покидают НАТО, однако сохраняют возможность перемещать пару тысяч военнослужащих из одной страны альянса в другую. Глава госдепа подчеркнул, что уровень коллективной безопасности определяется боеготовностью каждого отдельного члена.
"Она (НАТО - ред.) останется альянсом столько, сколько отвечает взаимной выходе", - заключил Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США навсегда останутся детищем Европы, заявил Рубио
14 февраля, 11:42
 
В миреЕвропаСШАМарко РубиоНАТО
 
 
