США сигнализировали ЕС, что старый порядок защищать не стоит, пишут СМИ

По его мнению, если "самые меньшие общие знаменатели", которые США находят с Европой - это общая история времен Колумба, узкие национальные интересы в сфере безопасности и общая цивилизация, то уже только это демонстрирует, как сильно Европа и США отдаляются друг от друга. Кроме того, более десятка европейских чиновников в комментарии изданию также высказали обеспокоенность тем, что политика Вашингтона в отношении Европы слабо изменилась, несмотря на заявления Рубио.