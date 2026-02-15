https://ria.ru/20260215/ssha-2074465739.html
США сигнализировали ЕС, что старый порядок защищать не стоит, пишут СМИ
США сигнализировали ЕС, что старый порядок защищать не стоит, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
США сигнализировали ЕС, что старый порядок защищать не стоит, пишут СМИ
США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сигнализировали Европе, что старый мировой порядок защищать не стоит, пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T07:35:00+03:00
2026-02-15T07:35:00+03:00
2026-02-15T07:35:00+03:00
в мире
европа
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
дональд трамп
пит хегсет
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999762799_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_fe718199fc48aba1963ab086445a41c6.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074441767.html
https://ria.ru/20260214/rubio-2074356992.html
европа
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999762799_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5b4332bae4c9ea05ec89810e883b5aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, пит хегсет, politico, нато, министерство обороны сша, мирный план сша по украине
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Politico, НАТО, Министерство обороны США, Мирный план США по Украине
США сигнализировали ЕС, что старый порядок защищать не стоит, пишут СМИ
Politico: США сигнализировали Европе, что старый порядок защищать не стоит
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сигнализировали Европе, что старый мировой порядок защищать не стоит, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего европейского чиновника.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого дипломата собщалао том, что в Европе
недовольны выступлением госсекретаря США Марко Рубио
в Мюнхене
и считают его направленным на американскую аудиторию, а не на союзников. В субботу Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что разногласия между США и европейскими странами объясняются глубокой обеспокоенностью Вашингтона
будущим Европы, при этом Соединённые Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы двух сторон "всегда будут переплетены".
"Подразумеваемый посыл был тот же: нам не нужны слабые союзники, не защищайте старый порядок", - заявил изданию экс-чиновник.
По его мнению, если "самые меньшие общие знаменатели", которые США находят с Европой - это общая история времен Колумба, узкие национальные интересы в сфере безопасности и общая цивилизация, то уже только это демонстрирует, как сильно Европа и США отдаляются друг от друга. Кроме того, более десятка европейских чиновников в комментарии изданию также высказали обеспокоенность тем, что политика Вашингтона в отношении Европы слабо изменилась, несмотря на заявления Рубио.
Президент США Дональд Трамп
неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО
и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет
заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.