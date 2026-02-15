https://ria.ru/20260215/ssha-2074459160.html
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос - РИА Новости, 15.02.2026
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос
Пуэрто-риканский музыкант Bad Bunny получил поддержку от американцев после его скандала с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T04:36:00+03:00
2026-02-15T04:36:00+03:00
2026-02-15T04:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216181_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0ec8dad5019d753f94d7c006d7200c5b.jpg
https://ria.ru/20260202/gremmi-2071629209.html
https://ria.ru/20260209/tramp-2073191833.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216181_302:0:2999:2023_1920x0_80_0_0_5776457485af749edb52cd80498ef020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос
YouGov: американцы поддержали певца Bad Bunny после его скандала с Трампом
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости.
Пуэрто-риканский музыкант Bad Bunny получил поддержку от американцев после его скандала с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov
.
Исполнитель выступил 8 февраля на финале американской национальной футбольной лиги "Супербоул" в качестве хедлайнера музыкального перерыва. Его выступление было полностью на испанском языке. Трамп
раскритиковал шоу артиста за танцы и испанскую речь, назвав это оскорблением величия США
.
Несмотря на это, результаты опроса показали, что 43% респондентов положительно относятся к музыканту, 36% придерживаются другого мнения, а 21% опрошенных занял нейтральную позицию.
Выступление Bad Bunny на "Супербоуле", которое видели 47% участников опроса, было встречено с энтузиазмом: 30% зрителей остались довольны шоу. При этом лишь 11% респондентов остались недовольны, что артист пел на испанском языке.
Опрос проводился с 9 по 12 февраля, в нем поучаствовали более 1,7 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность не указана.