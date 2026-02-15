Рейтинг@Mail.ru
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос - РИА Новости, 15.02.2026
04:36 15.02.2026
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос - РИА Новости, 15.02.2026
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос
Пуэрто-риканский музыкант Bad Bunny получил поддержку от американцев после его скандала с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 15.02.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос

YouGov: американцы поддержали певца Bad Bunny после его скандала с Трампом

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии "Грэмми"
Певец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Певец Бенито Антонио Мартинес Окасио (Bad Bunny) на премии "Грэмми". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Пуэрто-риканский музыкант Bad Bunny получил поддержку от американцев после его скандала с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.
Исполнитель выступил 8 февраля на финале американской национальной футбольной лиги "Супербоул" в качестве хедлайнера музыкального перерыва. Его выступление было полностью на испанском языке. Трамп раскритиковал шоу артиста за танцы и испанскую речь, назвав это оскорблением величия США.
Несмотря на это, результаты опроса показали, что 43% респондентов положительно относятся к музыканту, 36% придерживаются другого мнения, а 21% опрошенных занял нейтральную позицию.
Выступление Bad Bunny на "Супербоуле", которое видели 47% участников опроса, было встречено с энтузиазмом: 30% зрителей остались довольны шоу. При этом лишь 11% респондентов остались недовольны, что артист пел на испанском языке.
Опрос проводился с 9 по 12 февраля, в нем поучаствовали более 1,7 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность не указана.
