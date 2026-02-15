Американцы поддержали Bad Bunny после скандала с Трампом, показал опрос

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Пуэрто-риканский музыкант Bad Bunny получил поддержку от американцев после его скандала с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov

Исполнитель выступил 8 февраля на финале американской национальной футбольной лиги "Супербоул" в качестве хедлайнера музыкального перерыва. Его выступление было полностью на испанском языке. Трамп раскритиковал шоу артиста за танцы и испанскую речь, назвав это оскорблением величия США

Несмотря на это, результаты опроса показали, что 43% респондентов положительно относятся к музыканту, 36% придерживаются другого мнения, а 21% опрошенных занял нейтральную позицию.

Выступление Bad Bunny на "Супербоуле", которое видели 47% участников опроса, было встречено с энтузиазмом: 30% зрителей остались довольны шоу. При этом лишь 11% респондентов остались недовольны, что артист пел на испанском языке.