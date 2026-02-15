Вот спасибо, давай еще: санкции от США щедро оплатят России проведение СВО

Когда-нибудь к бессмертному творению Эльдара Рязанова снимут полноценный сиквел "Ирония судьбы, или Проклятие Зеленского", где немолодой американец, разводящий свиней, перебрал горилки и решил разорить своего бизнес-партнера, но в итоге его укусила свинья, а партнер стал миллионером.

И возможно, сценарий фильма будет базироваться на реальных событиях.

На днях в США был опубликован отчет по рынку труда за январь 2026 года. В обычных условиях нет ничего скучнее, чем подобный документ, но именно в этот раз результатом его публикации стали настоящие шекспировские страсти.

Главная цифра отчета — плюс 130 тысяч новых рабочих мест за месяц: Трамп молодец, тарифы молодцы, агенты ICE молодцы, авианосцы молодцы, все молодцы, кроме тех, кто не молодец.

Большое количество новых рабочих мест означает, что экономика прет вперед, будущее прекрасно и удивительно (где чудо-мощью экономики Соединенных Штатов можно нагибать всех одной левой).

Но если прочитать отчет чуть дальше заголовка, то выясняется, что из этих 130 тысяч рабочих мест 124 тысячи дали госздравоохранение и соцпомощь. Это — не производительные сектора, а сугубо дотационные (то есть эти зарплаты прямиком идут из карманов налогоплательщиков), и эта цифра, по сути, означает, что количество больных, пожилых и немощных в США резко увеличилось, так же как и расходы на их содержание.

В остальных же областях — нулевой или отрицательный рост. Берем свои блокнотики: нулевой или отрицательный рост рабочих мест прямым текстом говорит о скрытой рецессии (компании сокращают расходы через естественную убыль работников и отказ от найма новых, избегая заголовков о массовых увольнениях, но экономический эффект тот же).

И тут Федеральное бюро статистики труда США вытащило из-за спины еще один документик: пересмотр контрольных показателей. А в нем — ад, Израиль и бронзовый Вайнштейн раздирает пасть Эпштейну. Если коротко, то бюро признало, что оно всех обмануло. В реальности данные по количеству рабочих мест за 2025 год были занижены на миллион (!) человек, то есть их не существовало в природе. Получается, что в течение двух последних лет в Соединенных Штатах копился и скрывался серьезный кризис, который теперь придется заливать и ковшами, и бочонками, и ушатами.

Мало кто отдает себе отчет в том, что в США "главный по тарелочкам", то есть по рабочим местам и безработице, — совсем не какое-то там профильное министерство или бюро, а та самая ФРС (Федеральная резервная система), которую мы привычно воспринимаем как частный завод по печатанию зеленых бумажек. По закону же ФРС имеет "двойной мандат": обеспечивать ценовую стабильность (бороться с инфляцией) и обеспечивать максимальную занятость (бороться с безработицей).

Так вот, реальные данные по рынку труда просто автоматически обязывают ФРС США перейти к агрессивному снижению ключевой ставки, чтобы не допустить рецессии.

Рынок закладывает снижение ставки ФРС с текущих приблизительно 4,5 процента до 3,0-3,25 уже к концу 2026-го. Снижение ставки ФРС на один процент исторически приводит к падению индекса доллара (DXY) примерно на пять-семь процентов.

Это запустит целую цепочку последствий:

пониженная ставка перенаправит международный инвестиционный капитал из США на другие рынки (в первую очередь — в Индию и Китай, что начнет их разогрев);

пониженные ставки увеличат доступность дешевых кредитов как в самих Соединенных Штатах, так и в тех же Индии и Китае, что послужит мощным стимулом для рывка в экономике;

растущая экономика Индии и Китая потребует значительно больше энергоресурсов, основная часть которых приходится на Россию.

По прогнозу OPEC, в 2026-м только Индия увеличит потребление нефти на 246 000 баррелей в сутки. Россия отвечает за минимум 40 процентов от нефтяного импорта Индии, то есть мы гарантированно пристраиваем дополнительные 100 000 баррелей в сутки только на этом росте.

Но это не все.

Слабый доллар толкает стоимость нефти вверх. Историческая корреляция: падение доллара на один процент равно росту цены нефти приблизительно на два процента. Если Brent сейчас — условно 72 доллара за баррель, то на факторе "слабого доллара" он уходит к 78-80 долларам.

Бюджет России на 2026 год сверстан исходя из цены нефти Urals в 59 долларов за баррель. С учетом всех дисконтов после снижения ставки ФРС цена нефти Urals скакнет до 67-68 долларов (плюс восемь долларов к плану), то есть при такой же расчетной цене в 2027-м российский бюджет получит дополнительно "к плану" 1,2-1,5 триллиона рублей (даже не считая потенциального роста физических продаж).

А теперь веселая барабанная дробь. Администрация Трампа в свое время начала агрессивно угрожать "вторичными тарифами" странам, покупающим российскую нефть, что нарушило цепочки поставок и заставило экспортеров компенсировать свои издержки, которые легли на плечи потребителей в США. В свою очередь, американские производители (особенно в промышленности) столкнулись с ростом затрат на сырье и комплектующие. Промышленный сектор Соединенных Штатов вошел в рецессию и перестал нанимать людей, что мы и видим в отчете бюро по статистике труда. Круг замкнулся.

США пытались лишить нас возможности финансировать СВО, но по безжалостной иронии судьбы выстрелили себе в ногу и теперь будут вынуждены лечить слабым долларом свою экономику.