Юрист рассказала о штрафах за вывешивание списков должников по ЖКХ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Размещение списка должников по ЖКХ, содержащего персональные данные, в подъезде без согласия владельца может грозить штрафом до 1,5 миллионов рублей, выяснило РИА Новости.
Как сообщила ранее РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомёдова, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании или активные собственники не могут публично размещать ФИО, адрес и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца.
Согласно статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных"), за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, а в случае повторного правонарушения - до 1,5 миллионов рублей.
Сладкомёдова рассказала РИА Новости, что размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников. Она добавила, что россияне, чьи данные обнародовали, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор, а также требовать через суд компенсации морального вреда и удаления информации.
1 июня 2025, 03:18