Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала о штрафах за вывешивание списков должников по ЖКХ - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 15.02.2026 (обновлено: 15:51 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/spiski-2074520602.html
Юрист рассказала о штрафах за вывешивание списков должников по ЖКХ
Юрист рассказала о штрафах за вывешивание списков должников по ЖКХ - РИА Новости, 15.02.2026
Юрист рассказала о штрафах за вывешивание списков должников по ЖКХ
Размещение списка должников по ЖКХ, содержащего персональные данные, в подъезде без согласия владельца может грозить штрафом до 1,5 миллионов рублей, выяснило... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:21:00+03:00
2026-02-15T15:51:00+03:00
жилье
россия
ассоциация юристов россии
тсж
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891375632_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_1735750f15176329a2b57a5969aceae8.jpg
https://ria.ru/20250601/kvitantsii-2020208944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891375632_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_c184c1cb78b8a19b5bd8c35032b477c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, ассоциация юристов россии, тсж, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Жилье, Россия, Ассоциация юристов России, ТСЖ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Юрист рассказала о штрафах за вывешивание списков должников по ЖКХ

Юрист Сладкомёдова: вывешивание списков должников по ЖКХ грозит штрафом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКвитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Размещение списка должников по ЖКХ, содержащего персональные данные, в подъезде без согласия владельца может грозить штрафом до 1,5 миллионов рублей, выяснило РИА Новости.
Как сообщила ранее РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомёдова, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании или активные собственники не могут публично размещать ФИО, адрес и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца.
Согласно статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных"), за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, а в случае повторного правонарушения - до 1,5 миллионов рублей.
Сладкомёдова рассказала РИА Новости, что размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников. Она добавила, что россияне, чьи данные обнародовали, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор, а также требовать через суд компенсации морального вреда и удаления информации.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше
1 июня 2025, 03:18
 
ЖильеРоссияАссоциация юристов РоссииТСЖФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала