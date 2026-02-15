https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074480429.html
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе - РИА Новости, 15.02.2026
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе
Соединения российской группировки войск "Восток" уверенно отражают атаки ВСУ, противник несет значительные потери, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:51:00+03:00
2026-02-15T09:51:00+03:00
2026-02-15T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908229163_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_5e9af3905476c52dfde06fbc8cb28479.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908229163_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_4c2738ee7e316d5df3569902936ebabf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе
Герасимов: ВСУ несут значительные потери в зоне действий группировки "Восток"