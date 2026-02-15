Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 15.02.2026 (обновлено: 10:15 15.02.2026)
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе - РИА Новости, 15.02.2026
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе
Соединения российской группировки войск "Восток" уверенно отражают атаки ВСУ, противник несет значительные потери, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 15.02.2026
Бойцы "Востока" уверенно отражают атаки ВСУ, рассказали в Генштабе

Герасимов: ВСУ несут значительные потери в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ стреляет из огнемета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ стреляет из огнемета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащий ВС РФ стреляет из огнемета в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Соединения российской группировки войск "Восток" уверенно отражают атаки ВСУ, противник несет значительные потери, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Соединения группировки уверенно отражают атаки противника, формирования противника несут значительные потери", - сказал Герасимов на совещании в группировке войск "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
