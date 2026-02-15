https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074475547.html
Герасимов проверил результаты выполнения боевых задач группировкой "Центр"
Герасимов проверил результаты выполнения боевых задач группировкой "Центр" - РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов проверил результаты выполнения боевых задач группировкой "Центр"
Сегодня рассмотрим результаты выполнения боевых задач группировкой войск "Центр" и уточним порядок действий на Днепропетровском направлении, заявил начальник... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:14:00+03:00
2026-02-15T09:14:00+03:00
2026-02-15T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074474664_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ef7053983f89c901eb3d615f93c045b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074474664_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d82e189db7466560a1219c359f3a476.jpg
Начальник Генштаба ВС России проверил ход выполнения боевых задач группировки войск "Центр"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщило Минобороны России.
2026-02-15T09:14
true
PT4M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Герасимов проверил результаты выполнения боевых задач группировкой "Центр"
Герасимов: Генштаб уточнит порядок действий на Днепропетровском направлении