Силы "Востока" в феврале взяли под контроль четыре населенных пункта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 15.02.2026
Силы "Востока" в феврале взяли под контроль четыре населенных пункта
Силы "Востока" в феврале взяли под контроль четыре населенных пункта
Новости
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В феврале в зоне действий российской группировки "Восток" под контроль армии России перешли Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач российской группировкой войск "Центр" и вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим.
"В феврале в зоне ответственности группировки войск "Восток" под наш контроль перешли населенные пункты Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
