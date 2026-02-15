https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074474809.html
Силы "Востока" в феврале взяли под контроль четыре населенных пункта
Силы "Востока" в феврале взяли под контроль четыре населенных пункта - РИА Новости, 15.02.2026
Силы "Востока" в феврале взяли под контроль четыре населенных пункта
В феврале в зоне действий российской группировки "Восток" под контроль армии России перешли Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое, заявил... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:03:00+03:00
2026-02-15T09:03:00+03:00
2026-02-15T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235224_0:280:3107:2028_1920x0_80_0_0_2afdbac18d8f31c0fbae1bfcabc80568.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235224_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_a5a5cda6af83310d628a9b55ae38f0d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Силы "Востока" в феврале взяли под контроль четыре населенных пункта
Бойцы "Востока" освободили Староукраинку, Придорожное, Зализничное и Цветковое