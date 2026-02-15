https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074474177.html
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области - РИА Новости, 15.02.2026
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области
Группировка войск "Восток" развивает наступление в восточной части Запорожской области, противник перебросил сюда штурмовые группировки с других участков,... РИА Новости, 15.02.2026
запорожская область
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области
Герасимов: российские бойцы наступают в восточной части Запорожской области