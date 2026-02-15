Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 15.02.2026
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области - РИА Новости, 15.02.2026
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области
Группировка войск "Восток" развивает наступление в восточной части Запорожской области, противник перебросил сюда штурмовые группировки с других участков,... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность, запорожская область, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Генштабе рассказали о ситуации в восточной части Запорожской области

Герасимов: российские бойцы наступают в восточной части Запорожской области

Работа гаубицы ВС РФ в зоне спецоперации
Работа гаубицы ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа гаубицы ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Группировка войск "Восток" развивает наступление в восточной части Запорожской области, противник перебросил сюда штурмовые группировки с других участков, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр".
"Группировка войск "Восток" развивает наступление в восточной части Запорожской области. Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала