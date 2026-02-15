https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074473595.html
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Днепр"
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Днепр" - РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Днепр"
Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Днепр"
Герасимов: группировка "Днепр" продолжает наступать в направлении Запорожья