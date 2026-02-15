Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Днепр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 15.02.2026
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Днепр"
Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
запорожье
безопасность, россия, запорожье, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Герасимов: группировка "Днепр" продолжает наступать в направлении Запорожья

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности.
"Группировка войск "Днепр" продолжает наступательные действия в направлении Запорожья", - сказал Герасимов на видео от Минобороны РФ.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
