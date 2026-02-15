https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074473213.html
ВС России освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
ВС России освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 15.02.2026
ВС России освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
ВС РФ освободили населенные пункты Поповка и Сидоровка в Сумской области, также Чугуновку в Харьковской области, заявил начальник генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
харьковская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ВС РФ освободили Поповку и Сидоровку в Сумской области и Чугуновку в Харьковской