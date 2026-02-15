Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 15.02.2026
ВС России освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
ВС России освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
ВС РФ освободили населенные пункты Поповка и Сидоровка в Сумской области, также Чугуновку в Харьковской области, заявил начальник генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 15.02.2026
ВС России освободили три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

ВС РФ освободили Поповку и Сидоровку в Сумской области и Чугуновку в Харьковской

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Поповка и Сидоровка в Сумской области, также Чугуновку в Харьковской области, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Министерство обороны России ранее сообщило, что глава Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр". Герасимов подчеркнул, что силы "Севера" продолжают расширения полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
"Освобождены три населенных пункта - Поповка и Сидоровка в Сумской области, и Чугуновка в Харьковской", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
