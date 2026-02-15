Герасимов рассказал о ситуации на Добропольском направлении

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Наиболее упорные бои ведутся в зоне ответственности группировки войск "Центр", соединения и воинские части группировки развивают наступление на добропольском направлении", - сказал Герасимов.