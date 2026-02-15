Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" ведут бои в Новопавловке и Новоподгорном - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074472713.html
Бойцы "Центра" ведут бои в Новопавловке и Новоподгорном
Бойцы "Центра" ведут бои в Новопавловке и Новоподгорном - РИА Новости, 15.02.2026
Бойцы "Центра" ведут бои в Новопавловке и Новоподгорном
Силы группировки "Центр" ведут действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на видео от Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:44:00+03:00
2026-02-15T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" ведут бои в Новопавловке и Новоподгорном

Герасимов: силы группировки "Центр" ведут бои за Новопавловку и Новоподгорное

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Силы группировки "Центр" ведут действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на видео от Минобороны РФ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Центр" по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности.
"Подразделения группировки "Центр" ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала