Бойцы "Центра" ведут бои в Новопавловке и Новоподгорном
Бойцы "Центра" ведут бои в Новопавловке и Новоподгорном - РИА Новости, 15.02.2026
Бойцы "Центра" ведут бои в Новопавловке и Новоподгорном
Силы группировки "Центр" ведут действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на видео от Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
Герасимов: силы группировки "Центр" ведут бои за Новопавловку и Новоподгорное