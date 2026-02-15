https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074472176.html
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 15.02.2026
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, заявил начальник Генерального штаба...
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
сумская область
харьковская область
сумская область
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Герасимов: ВС РФ расширяют зону безопасности в Сумской и Харьковской областях