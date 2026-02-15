Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 15.02.2026
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях
Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, заявил начальник Генерального штаба... РИА Новости, 15.02.2026
безопасность, харьковская область, валерий герасимов, вооруженные силы рф, сумская область
ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр".
"Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей", - сказал Герасимов.
