Российские военные отразили контратаку ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские подразделения на сумском направлении отразили контратаку штурмовых групп 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и взяли в плен двух украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в силовых структурах.