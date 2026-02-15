https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074462629.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Сумском направлении
Российские подразделения на сумском направлении отразили контратаку штурмовых групп 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и взяли в плен двух украинских... РИА Новости, 15.02.2026
