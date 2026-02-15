МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинское командование на сумском направлении нарастило численность немотивированных военнослужащих на позициях за счёт сокращения сроков подготовки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, сокращение сроков боевой подготовки позволило увеличить число военнослужащих, но их мотивация "вызывает большие вопросы".