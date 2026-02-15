https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074462476.html
ВСУ нарастили численность немотивированных солдат на Сумском направлении
ВСУ нарастили численность немотивированных солдат на Сумском направлении
15.02.2026
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинское командование на сумском направлении нарастило численность немотивированных военнослужащих на позициях за счёт сокращения сроков подготовки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, сокращение сроков боевой подготовки позволило увеличить число военнослужащих, но их мотивация "вызывает большие вопросы".
"Однако их мотивация и МПС (морально-психологическое состояние - ред.) вызывает большие вопросы, ввиду чего усилена работа подразделений ВСП (военной службы правопорядка - ред.)", — сообщил представитель силовых структур.