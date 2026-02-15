Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нарастили численность немотивированных солдат на Сумском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 15.02.2026
ВСУ нарастили численность немотивированных солдат на Сумском направлении
ВСУ нарастили численность немотивированных солдат на Сумском направлении - РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ нарастили численность немотивированных солдат на Сумском направлении
Украинское командование на сумском направлении нарастило численность немотивированных военнослужащих на позициях за счёт сокращения сроков подготовки
2026
ВСУ нарастили численность немотивированных солдат на Сумском направлении

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинское командование на сумском направлении нарастило численность немотивированных военнослужащих на позициях за счёт сокращения сроков подготовки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, сокращение сроков боевой подготовки позволило увеличить число военнослужащих, но их мотивация "вызывает большие вопросы".
"Однако их мотивация и МПС (морально-психологическое состояние - ред.) вызывает большие вопросы, ввиду чего усилена работа подразделений ВСП (военной службы правопорядка - ред.)", — сообщил представитель силовых структур.
