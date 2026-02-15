Рейтинг@Mail.ru
Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 15.02.2026 (обновлено: 05:11 15.02.2026)
Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.02.2026
Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Расчеты ударных БПЛА "Ланцет" группировки "Восток" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Расчеты БПЛА "Ланцет" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Ланцет" группировки "Восток" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Запорожской области операторы ударных беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" группировки "Восток" пресекли попытку противника провести ротацию живой силы и доставить боеприпасы на передовые позиции", - говорится в сообщении.
Цели выявили операторы БПЛА во время разведки вероятных маршрутов движения ВСУ, добавили в ведомстве.
"Противник совершал переброску живой силы для накопления резервов на гуляйпольском направлении. Расчеты барражирующих боеприпасов нанесли серию ударов по движущейся бронетехнике противника. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин и бронетранспортеров", - отметили в МО.
По данным Минобороны РФ, действия подразделений войск беспилотных систем группировки "Восток" позволили сорвать усиление передовых позиций ВСУ в Запорожской области.
