Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА "Ланцет" группировки "Восток" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В Запорожской области операторы ударных беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" группировки "Восток" пресекли попытку противника провести ротацию живой силы и доставить боеприпасы на передовые позиции", - говорится в сообщении.
Цели выявили операторы БПЛА во время разведки вероятных маршрутов движения ВСУ, добавили в ведомстве.
"Противник совершал переброску живой силы для накопления резервов на гуляйпольском направлении. Расчеты барражирующих боеприпасов нанесли серию ударов по движущейся бронетехнике противника. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин и бронетранспортеров", - отметили в МО.
По данным Минобороны РФ, действия подразделений войск беспилотных систем группировки "Восток" позволили сорвать усиление передовых позиций ВСУ в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18