Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

"Противник совершал переброску живой силы для накопления резервов на гуляйпольском направлении. Расчеты барражирующих боеприпасов нанесли серию ударов по движущейся бронетехнике противника. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин и бронетранспортеров", - отметили в МО.