Священник рассказал, как орел спас российского штурмовика от дрона

"Идут в полной выкладке: обмундирование, вооружение, сам килограмм 70, и еще вооружение там килограмм 50-60, и одна мечта - дойти только лишь до посадочки, которая находится в 200 метрах… Идет и вдруг слышит… звук подлетающего объекта… Он прям так взмолился Богу, взмолился Богу и попросил у него прощения… И он оборачивается, смотрит: камень летит с неба, камень здоровенных размеров, неимоверных размеров. И перед дроном раскрывает крылья! Орел! Орел, каких, говорит, в зоопарке никогда не видел, берет своими могучими когтями этот дрон… Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез", - рассказал войсковой священник.