Священник рассказал, как орел спас российского штурмовика от дрона - РИА Новости, 15.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
02:58 15.02.2026
Священник рассказал, как орел спас российского штурмовика от дрона
ГЕНИЧЕСК, 15 фев - РИА Новости. Орел в зоне СВО атаковал украинский ударный FPV-дрон, уничтожил его и спас тем самым российского штурмовика, рассказал РИА Новости войсковой священник группировки войск "Днепр", помощник командира дивизии, отец Валерий Черненко.
"Идут в полной выкладке: обмундирование, вооружение, сам килограмм 70, и еще вооружение там килограмм 50-60, и одна мечта - дойти только лишь до посадочки, которая находится в 200 метрах… Идет и вдруг слышит… звук подлетающего объекта… Он прям так взмолился Богу, взмолился Богу и попросил у него прощения… И он оборачивается, смотрит: камень летит с неба, камень здоровенных размеров, неимоверных размеров. И перед дроном раскрывает крылья! Орел! Орел, каких, говорит, в зоопарке никогда не видел, берет своими могучими когтями этот дрон… Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез", - рассказал войсковой священник.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном
2 февраля, 00:04
По его словам, эта история произошла в разгар лета на одном из направлений СВО. Российский штурмовик, с которым это случилось, рассказал ее своему брату, также священнику РПЦ, знакомому отца Валерия.
"Но что хотелось вам сказать? Как бы ни удивительно было это явление, но для священников, для нас вот здесь всех сидящих, это совершенно чинно понятно. Совершенно чинно понятно", - подытожил священнослужитель.
