Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Санитарно-эвакуационная группа под руководством прапорщика Андрея Найманова вывезла раненых российских военнослужащих из-под обстрела вблизи линии боевого соприкосновения, сообщило журналистам Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе артиллерийского обстрела позиций ВС РФ несколько военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.

"Прапорщик Найманов получил задачу о выдвижении в участок боевых действий для оказания раненым первой медицинской помощи и дальнейшей их эвакуации. Несмотря на непрерывные атаки противника с разных видов вооружения, Андрей Найманов вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район", - говорится в сообщении.