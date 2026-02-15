https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074443931.html
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения - РИА Новости, 15.02.2026
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения
Санитарно-эвакуационная группа под руководством прапорщика Андрея Найманова вывезла раненых российских военнослужащих из-под обстрела вблизи линии боевого... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T00:03:00+03:00
2026-02-15T00:03:00+03:00
2026-02-15T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982893_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_8618bb17d70a3b9f81e6e03da9f49fcf.jpg
https://ria.ru/20260212/medik-2074024529.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982893_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ed402096358f54e112dab70d7c5e7914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения
Группа эвакуации вывезла раненых бойцов ВС России из-под обстрела
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Санитарно-эвакуационная группа под руководством прапорщика Андрея Найманова вывезла раненых российских военнослужащих из-под обстрела вблизи линии боевого соприкосновения, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе артиллерийского обстрела позиций ВС РФ несколько военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.
"Прапорщик Найманов получил задачу о выдвижении в участок боевых действий для оказания раненым первой медицинской помощи и дальнейшей их эвакуации. Несмотря на непрерывные атаки противника с разных видов вооружения, Андрей Найманов вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, группа под руководством прапорщика незамедлительно приступила к оказанию помощи раненым и эвакуации их в санитарный автомобиль, отметили в Минобороны.