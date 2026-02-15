Рейтинг@Mail.ru
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/spetsoperatsiya-2074443931.html
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения - РИА Новости, 15.02.2026
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения
Санитарно-эвакуационная группа под руководством прапорщика Андрея Найманова вывезла раненых российских военнослужащих из-под обстрела вблизи линии боевого... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T00:03:00+03:00
2026-02-15T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982893_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_8618bb17d70a3b9f81e6e03da9f49fcf.jpg
https://ria.ru/20260212/medik-2074024529.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073982893_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ed402096358f54e112dab70d7c5e7914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные вывезли раненых из-под обстрела у линии соприкосновения

Группа эвакуации вывезла раненых бойцов ВС России из-под обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Санитарно-эвакуационная группа под руководством прапорщика Андрея Найманова вывезла раненых российских военнослужащих из-под обстрела вблизи линии боевого соприкосновения, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе артиллерийского обстрела позиций ВС РФ несколько военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Андрей Ясенков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Награжденный Путиным медик из Обнинска вывез из-под огня 400 раненых бойцов
12 февраля, 20:39
"Прапорщик Найманов получил задачу о выдвижении в участок боевых действий для оказания раненым первой медицинской помощи и дальнейшей их эвакуации. Несмотря на непрерывные атаки противника с разных видов вооружения, Андрей Найманов вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, группа под руководством прапорщика незамедлительно приступила к оказанию помощи раненым и эвакуации их в санитарный автомобиль, отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала