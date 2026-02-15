Рейтинг@Mail.ru
Родителям погибших предложили дать право оспорить фиктивные браки детей - РИА Новости, 15.02.2026
04:55 15.02.2026
Родителям погибших предложили дать право оспорить фиктивные браки детей
Родителям погибших предложили дать право оспорить фиктивные браки детей - РИА Новости, 15.02.2026
Родителям погибших предложили дать право оспорить фиктивные браки детей
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил дать родителям погибших военнослужащих право в течение полугода требовать признания брака их детей недействительным, если... РИА Новости, 15.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, айрат гибатдинов
Общество, Айрат Гибатдинов
Родителям погибших предложили дать право оспорить фиктивные браки детей

Гибатдинов призвал дать родителям погибших право оспорить фиктивные браки детей

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил дать родителям погибших военнослужащих право в течение полугода требовать признания брака их детей недействительным, если этот брак был фиктивным.
Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в понедельник. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предусматривается расширение круга лиц, имеющих право требовать признания брака недействительным, за счет включения: близких родственников (отца и матери) погибшего супруга, чьи законные права и интересы нарушены в результате фиктивного брака", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что распространились случаи заключения фиктивных браков, злоупотреблений в сфере наследования, в результате которых один из супругов вступает в брак, заранее желая получить материальные выгоды в результате потенциальной гибели второго супруга.
По его словам, для таких лиц даже есть специальный термин – "черные вдовы".
"Именно такие персонажи превращают заключение браков с участниками СВО в бизнес, исходно рассчитывая, что супруг погибнет, и тогда можно будет получить выплаты от государства. Занимаются этим как корыстные одиночки, так и целые группы аферистов. Своими действиями черные вдовы и их подельники оскорбляют память героев, обманывают государство и лишают настоящие семьи погибших бойцов положенных им по закону выплат, добавляя тем самым горя скорбящим и нуждающимся в поддержке родным", - констатировал политик.
