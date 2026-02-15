Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Жаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции, а если соседи создают угрозу распространения инфекций, можно обратиться в суд с требованием принудительного выселения, рассказала РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова.

По ее словам, нарушая санитарные нормы в квартире, жилец не просто ведет себя неаккуратно — он игнорирует прямые требования Жилищного кодекса РФ и ставит под угрозу интересы всех соседей.

"Антисанитария нарушает права соседей на комфортные и безопасные условия проживания. Она создает угрозу распространения инфекций, запахов, насекомых и грызунов", - отметила она.

Земскова добавила, что по статье 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) грозит административный штраф для граждан до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц — до 20 тысяч рублей.