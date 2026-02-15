Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/sosedi-2074476751.html
Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей
Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей - РИА Новости, 15.02.2026
Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей
Жаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции, а если соседи создают угрозу распространения инфекций, можно... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:23:00+03:00
2026-02-15T09:23:00+03:00
жилье
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ассоциация юристов россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841314158_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_94cc1341d1630b63fa22378a691c200a.jpg
https://ria.ru/20260206/kamery-2072599837.html
https://ria.ru/20240822/sosedi-1967638739.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841314158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80369ad5fdf9821073ae6be5b45750a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация юристов россии, общество
Жилье, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация юристов России, Общество
Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей

РИА Новости: жаловаться на антисанитарию у соседей следует участковому полиции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧеловек открывает дверь в квартиру
Человек открывает дверь в квартиру - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Человек открывает дверь в квартиру. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Жаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции, а если соседи создают угрозу распространения инфекций, можно обратиться в суд с требованием принудительного выселения, рассказала РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова.
По ее словам, нарушая санитарные нормы в квартире, жилец не просто ведет себя неаккуратно — он игнорирует прямые требования Жилищного кодекса РФ и ставит под угрозу интересы всех соседей.
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Юрист рассказала, что грозит за установку камер в доме без согласия соседей
6 февраля, 07:33
"Антисанитария нарушает права соседей на комфортные и безопасные условия проживания. Она создает угрозу распространения инфекций, запахов, насекомых и грызунов", - отметила она.
Земскова добавила, что по статье 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) грозит административный штраф для граждан до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц — до 20 тысяч рублей.
"Если соседи нарушают и игнорируют требования ЖК РФ, необходимо собрать доказательства - фото, видео, акт от УК - и направить жалобу в Роспотребнадзор и участковому. Если же беспорядок стал хроническим и невыносимым для окружающих, можно обратиться в суд. В этом случае можно будет требовать не только наведения порядка, но и в крайних ситуациях принудительного выселения нарушителя", - сказала юрист.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Невозможно справиться". От чего страдают жильцы многоквартирных домов
22 августа 2024, 08:00
 
ЖильеРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация юристов РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала