Рейтинг@Mail.ru
В Москве сообщили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/snegopad-2074536487.html
В Москве сообщили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада
В Москве сообщили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2026
В Москве сообщили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада
Корректировки расписания, в том числе отмены рейсов, возможны в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве в понедельник, 16 февраля, сообщили в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:19:00+03:00
2026-02-15T17:19:00+03:00
москва
россия
евгений тишковец
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
снегопад в москве
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255287_0:226:3239:2047_1920x0_80_0_0_2eb2b517cb48790ba97107015423856e.jpg
https://ria.ru/20260215/krysha-2074519792.html
https://ria.ru/20260215/snegopad-2074510469.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255287_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b58cb50ddd9c421cf9213d0ffba5d474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, евгений тишковец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), снегопад в москве, общество, происшествия, погода
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Снегопад в Москве, Общество, Происшествия, Погода
В Москве сообщили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада

В Москве предупредили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Корректировки расписания, в том числе отмены рейсов, возможны в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве в понедельник, 16 февраля, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.
На месте происшествия, где кровля здания Пятерочки обвалилась из-за снега в подмосковной Бабаихе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега
Вчера, 15:16
"Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями", - говорится в сообщении Росавиации.
Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, они обеспечены всем необходимым для работы в снегопад. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал.
Росавиация рекомендует пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения и оценить необходимость сдавать вещи в багаж.
"Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - подчеркнули в ведомстве.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Москвичей предупредили об аномальных снегопадах
Вчера, 14:24
 
МоскваРоссияЕвгений ТишковецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Снегопад в МосквеОбществоПроисшествияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала