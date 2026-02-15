В Москве сообщили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Корректировки расписания, в том числе отмены рейсов, возможны в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве в понедельник, 16 февраля, сообщили в Росавиации.

Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, они обеспечены всем необходимым для работы в снегопад. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал.