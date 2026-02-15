https://ria.ru/20260215/sneg-2074529018.html
В Свердловской области два мальчика погибли при сходе снега с горки
В Свердловской области два мальчика погибли при сходе снега с горки
Двое мальчиков восьми и девяти лет погибли из-за схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 15.02.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Двое мальчиков восьми и девяти лет погибли из-за схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
По предварительным данным ведомства, в утром в воскресенье двое детей в селе Сылва Шалинского района
отправились кататься с горки на тюбинге. Дети приехали в гости к своим бабушкам, которые живут по соседству.
"При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей. Бабушка одного из детей через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Впоследствии соседом был обнаружен тюбинг возле горки, после осмотра обнаружены дети в снегу. В результате двое несовершеннолетних – мальчики, восемь и девять лет, погибли", – уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура начала проверку в связи с происшествием.
Восьмилетний мальчик учился в первом классе одной из школ Екатеринбурга
, приехал к бабушке на каникулы, а девятилетний ребенок учился в третьем классе одной из школ поселка Шаля, добавили в пресс-службе.