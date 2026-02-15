В Свердловской области два мальчика погибли при сходе снега с горки

"При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей. Бабушка одного из детей через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Впоследствии соседом был обнаружен тюбинг возле горки, после осмотра обнаружены дети в снегу. В результате двое несовершеннолетних – мальчики, восемь и девять лет, погибли", – уточнили в надзорном ведомстве.