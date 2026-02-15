Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области два мальчика погибли при сходе снега с горки
16:30 15.02.2026 (обновлено: 17:09 15.02.2026)
В Свердловской области два мальчика погибли при сходе снега с горки
В Свердловской области два мальчика погибли при сходе снега с горки - РИА Новости, 15.02.2026
В Свердловской области два мальчика погибли при сходе снега с горки
Двое мальчиков восьми и девяти лет погибли из-за схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:30:00+03:00
2026-02-15T17:09:00+03:00
происшествия
свердловская область
шалинский район
екатеринбург
свердловская область
шалинский район
екатеринбург
происшествия, свердловская область, шалинский район, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Шалинский район, Екатеринбург
В Свердловской области два мальчика погибли при сходе снега с горки

РИА Новости: в Свердловской области двое детей погибли из-за схода снега с горки

© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramНа месте схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области
На месте схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
На месте схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Двое мальчиков восьми и девяти лет погибли из-за схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
По предварительным данным ведомства, в утром в воскресенье двое детей в селе Сылва Шалинского района отправились кататься с горки на тюбинге. Дети приехали в гости к своим бабушкам, которые живут по соседству.
"При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей. Бабушка одного из детей через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Впоследствии соседом был обнаружен тюбинг возле горки, после осмотра обнаружены дети в снегу. В результате двое несовершеннолетних – мальчики, восемь и девять лет, погибли", – уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура начала проверку в связи с происшествием.
Восьмилетний мальчик учился в первом классе одной из школ Екатеринбурга, приехал к бабушке на каникулы, а девятилетний ребенок учился в третьем классе одной из школ поселка Шаля, добавили в пресс-службе.
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега
Вчера, 15:16
 
ПроисшествияСвердловская областьШалинский районЕкатеринбург
 
 
