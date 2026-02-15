Рейтинг@Mail.ru
17:48 15.02.2026
Фицо надеется на соглашение с США о строительстве блока АЭС в 2027 году
Фицо надеется на соглашение с США о строительстве блока АЭС в 2027 году
в мире
словакия
братислава
роберт фицо
марко рубио
westinghouse electric
сша
в мире, словакия, братислава, роберт фицо, марко рубио, westinghouse electric, сша
В мире, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Марко Рубио, Westinghouse Electric, США
© REUTERS / Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо надеется, что в 2027 году будет подписано соглашение с американской компанией Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в республике.
Фицо 14 января заявил, что возможное соглашение с Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в Словакии - вопрос следующего года. Республика 17 января подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство Westinghouse нового энергоблока на территории действующей АЭС в поселке Ясловске-Богунице.
"Мы будем рады, если у нас получится в течение следующего года подписать уже конкретные соглашения с компанией Westinghouse", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
В Словакии действуют две атомные электростанции: "Богунице" и "Моховце" (на западе страны), созданные при участии советских и российских специалистов.
