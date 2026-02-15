Рейтинг@Mail.ru
СК проводит проверку по факту смерти основателя пермской мебельной компании
14:43 15.02.2026 (обновлено: 14:54 15.02.2026)
СК проводит проверку по факту смерти основателя пермской мебельной компании
СК проводит проверку по факту смерти основателя пермской мебельной компании

ПЕРМЬ, 15 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели основателя пермской мебельной компании "ДомаДом" Алексея Антипкина, тело которого нашли на льду Камы в Перми, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, следует из сообщения СУСК по региону.
Ранее поисковый отряд "Прикамье поиск" сообщил, что пропавший 13 февраля Алексей Антипкин найден мертвым. По данным СУСК, в пятницу мужчина ушел из своего дома в деревне Заозерье и не вернулся. Во время поисков в воскресенье его тело было обнаружено на льду реки Кама.
"В ходе поисков 15 февраля в дневное время тело пропавшего без вести гражданина было обнаружено на льду реки Кама. Следователем СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1978 года рождения в Пермском округе", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер.
