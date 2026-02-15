СК проводит проверку по факту смерти основателя пермской мебельной компании

Ранее поисковый отряд "Прикамье поиск" сообщил, что пропавший 13 февраля Алексей Антипкин найден мертвым. По данным СУСК, в пятницу мужчина ушел из своего дома в деревне Заозерье и не вернулся. Во время поисков в воскресенье его тело было обнаружено на льду реки Кама.