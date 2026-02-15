https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074553916.html
Сийярто назвал идиотскими заявления европейских политиков о Трампе и Орбане
2026-02-15T19:46:00+03:00
в мире
венгрия
сша
украина
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
евросоюз
венгрия
сша
украина
В мире, Венгрия, США, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Евросоюз
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Европейские политики соревнуются, кто из них сделает самый оскорбительный и идиотский комментарий в адрес президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Владимир Зеленский
, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана
, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее Орбан прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина
не сможет вступить в ЕС
.
"На Мюнхенской конференции по безопасности было сделано несколько оскорбительных замечаний в адрес премьер-министра Венгрии и нашей страны, точно так же, как ранее они были сделаны в адрес президента США
. С 2016 года ведущие европейские политики организуют соревнование по идиотским комментариям, чтобы посмотреть, кто сможет сделать больше идиотских замечаний в адрес Дональда Трампа
и Виктора Орбана", - сказал Сийярто
в эфире радио Kossuth.
По его словам, у Орбана и Трампа хорошие личные отношения, и они "поддерживали друг друга в самые трудные времена на фоне самых жестоких, идиотских и низких атак".
Сийярто также напомнил, что Трампу удалось победить на выборах в США, несмотря на давление, и выразил уверенность, что Орбан победит на предстоящих выборах в Венгрии.