Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал идиотскими заявления европейских политиков о Трампе и Орбане - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074553916.html
Сийярто назвал идиотскими заявления европейских политиков о Трампе и Орбане
Сийярто назвал идиотскими заявления европейских политиков о Трампе и Орбане - РИА Новости, 15.02.2026
Сийярто назвал идиотскими заявления европейских политиков о Трампе и Орбане
Европейские политики соревнуются, кто из них сделает самый оскорбительный и идиотский комментарий в адрес президента США Дональда Трампа и премьер-министра... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:46:00+03:00
2026-02-15T19:46:00+03:00
в мире
венгрия
сша
украина
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260215/filippo-2074524603.html
https://ria.ru/20260215/trump-2074499208.html
венгрия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, США, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто назвал идиотскими заявления европейских политиков о Трампе и Орбане

Сийярто: в ЕС устроили соревнование по идиотским заявлениям о Трампе и Орбане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Европейские политики соревнуются, кто из них сделает самый оскорбительный и идиотский комментарий в адрес президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее Орбан прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Во Франции сделали громкое заявление о России после высказывания Орбана
Вчера, 15:52
"На Мюнхенской конференции по безопасности было сделано несколько оскорбительных замечаний в адрес премьер-министра Венгрии и нашей страны, точно так же, как ранее они были сделаны в адрес президента США. С 2016 года ведущие европейские политики организуют соревнование по идиотским комментариям, чтобы посмотреть, кто сможет сделать больше идиотских замечаний в адрес Дональда Трампа и Виктора Орбана", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
По его словам, у Орбана и Трампа хорошие личные отношения, и они "поддерживали друг друга в самые трудные времена на фоне самых жестоких, идиотских и низких атак".
Сийярто также напомнил, что Трампу удалось победить на выборах в США, несмотря на давление, и выразил уверенность, что Орбан победит на предстоящих выборах в Венгрии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Политолог прокомментировал слова Трампа в поддержку Орбана
Вчера, 12:46
 
В миреВенгрияСШАУкраинаВиктор ОрбанДональд ТрампПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала