Сийярто назвал идиотскими заявления европейских политиков о Трампе и Орбане

БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Европейские политики соревнуются, кто из них сделает самый оскорбительный и идиотский комментарий в адрес президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Ранее Владимир Зеленский , выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана , заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее Орбан прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС

"На Мюнхенской конференции по безопасности было сделано несколько оскорбительных замечаний в адрес премьер-министра Венгрии и нашей страны, точно так же, как ранее они были сделаны в адрес президента США . С 2016 года ведущие европейские политики организуют соревнование по идиотским комментариям, чтобы посмотреть, кто сможет сделать больше идиотских замечаний в адрес Дональда Трампа и Виктора Орбана", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.

По его словам, у Орбана и Трампа хорошие личные отношения, и они "поддерживали друг друга в самые трудные времена на фоне самых жестоких, идиотских и низких атак".