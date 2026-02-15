Рейтинг@Mail.ru
Сирийская армия взяла под контроль базу западной коалиции аш-Шаддади - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/siriya-2074508171.html
Сирийская армия взяла под контроль базу западной коалиции аш-Шаддади
Сирийская армия взяла под контроль базу западной коалиции аш-Шаддади - РИА Новости, 15.02.2026
Сирийская армия взяла под контроль базу западной коалиции аш-Шаддади
Подразделения сирийской армии начали развертывание на базе аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке после вывода оттуда сил международной коалиции во главе с США,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:03:00+03:00
2026-02-15T14:03:00+03:00
в мире
эль-хасаке
сирия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866282_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_55ce5fdeec8338264c3246ad71c0c23e.jpg
https://ria.ru/20260212/siriya-2073917406.html
эль-хасаке
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986866282_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3843d24b661ea4295e1b17908ffe5fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эль-хасаке, сирия, сша
В мире, Эль-Хасаке, Сирия, США
Сирийская армия взяла под контроль базу западной коалиции аш-Шаддади

Армия Сирии начала развертывание на базе аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Подразделения сирийской армии начали развертывание на базе аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке после вывода оттуда сил международной коалиции во главе с США, заявила пресс-служба министерства обороны Сирии.
"Военная база аш-Шадади в провинции эль-Хасаке в координации с американской стороной передана под контроль сирийской арабской армии", - говорится в заявлении.
В четверг центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило окончательный вывод своих сил с базы Ат-Танф и передачу контроля над ней сирийской армии.
Ливанский эксперт в области международных отношений Ильяс эль-Морр в беседе с РИА Новости пояснил, что вывод сил США с таких крупных баз в Сирии, как ат-Танф не означает завершение американского военного присутствия в арабской республике. По словам эксперта реальное американское присутствие, по-прежнему сосредоточено на востоке и северо-востоке Сирии - в виде небольших баз, пунктов поддержки и координации, прежде всего в районе эль-Хасаке и к востоку от Евфрата, а также в форме негласного разведывательного присутствия в чувствительных зонах, включая Камышли.
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
12 февраля, 14:38
 
В миреЭль-ХасакеСирияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала