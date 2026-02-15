Сирийская армия взяла под контроль базу западной коалиции аш-Шаддади

БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Подразделения сирийской армии начали развертывание на базе аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке после вывода оттуда сил международной коалиции во главе с США, заявила пресс-служба министерства обороны Сирии.