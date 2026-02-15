Сирийская армия взяла под контроль базу западной коалиции аш-Шаддади

БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Подразделения сирийской армии начали развертывание на базе аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке после вывода оттуда сил международной коалиции во главе с США, заявила пресс-служба министерства обороны Сирии.
"Военная база аш-Шадади в провинции эль-Хасаке в координации с американской стороной передана под контроль сирийской арабской армии", - говорится в заявлении.
В четверг центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило окончательный вывод своих сил с базы Ат-Танф и передачу контроля над ней сирийской армии.
Ливанский эксперт в области международных отношений Ильяс эль-Морр в беседе с РИА Новости пояснил, что вывод сил США с таких крупных баз в Сирии, как ат-Танф не означает завершение американского военного присутствия в арабской республике. По словам эксперта реальное американское присутствие, по-прежнему сосредоточено на востоке и северо-востоке Сирии - в виде небольших баз, пунктов поддержки и координации, прежде всего в районе эль-Хасаке и к востоку от Евфрата, а также в форме негласного разведывательного присутствия в чувствительных зонах, включая Камышли.
