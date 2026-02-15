Рейтинг@Mail.ru
"Настоящий тупица". Выпад Сикорского в адрес России вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 15.02.2026
18:32 15.02.2026
"Настоящий тупица". Выпад Сикорского в адрес России вызвал ярость на Западе
Ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X раскритиковал угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес России. РИА Новости, 15.02.2026
© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X раскритиковал угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес России.
"Сикорский – самый настоящий тупица. Он удобен тем, что считает себя выпускником английской частной школы, благодаря чему говорит глупости с огромной уверенностью", — обрушился с критикой эксперт.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Заявление Сикорского об Украине взывало изумление на Западе
Вчера, 11:53
Пилкингтон отметил, что другие недальновидные люди попадаются на эту уловку, однако все остальные просто смеются.
Ранее Сикорский на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в случае, если Россия пересечет границы страны НАТО, альянс активирует план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Глава польского МИД охарактеризовал этот план как стратегию: "Мы побеждаем, они проигрывают".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией
13 февраля, 15:19
 
