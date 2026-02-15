МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X раскритиковал угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес России.
"Сикорский – самый настоящий тупица. Он удобен тем, что считает себя выпускником английской частной школы, благодаря чему говорит глупости с огромной уверенностью", — обрушился с критикой эксперт.
Пилкингтон отметил, что другие недальновидные люди попадаются на эту уловку, однако все остальные просто смеются.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
