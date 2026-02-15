https://ria.ru/20260215/shvejtsarija-2074455920.html
В Швейцарии на карнавале взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки
В Швейцарии на карнавале взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки - РИА Новости, 15.02.2026
В Швейцарии на карнавале взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки
Воздушный компрессор конфетти-пушки взорвался на карнавале в швейцарской деревне Шабль, пострадали 11 человек, сообщает телерадиокомания RTS со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T03:31:00+03:00
2026-02-15T03:31:00+03:00
2026-02-15T03:31:00+03:00
в мире
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19514/30/195143014_0:40:772:474_1920x0_80_0_0_46900635ee8500da459497b72eb83b6c.jpg
https://ria.ru/20250902/ssha-2039165987.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19514/30/195143014_45:0:729:513_1920x0_80_0_0_c0b2b55c408de2ca1e08db69754ae418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария
В Швейцарии на карнавале взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки
Конфетти-пушка взорвалась на карнавале в Швейцарии, 11 человек пострадали
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Воздушный компрессор конфетти-пушки взорвался на карнавале в швейцарской деревне Шабль, пострадали 11 человек, сообщает телерадиокомания RTS
со ссылкой на полицию.
"В ходе карнавала в Шабле взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки, в результате чего пострадали 11 человек, один из которых получил серьезные ранения и был доставлен вертолетом в больницу", - говорится в сообщении.
Власти выясняют обстоятельства произошедшего.