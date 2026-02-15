Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии на карнавале взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки
03:31 15.02.2026
В Швейцарии на карнавале взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки
В Швейцарии на карнавале взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки
в мире, швейцария
В мире, Швейцария
В Швейцарии на карнавале взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки

Конфетти-пушка взорвалась на карнавале в Швейцарии, 11 человек пострадали

© Flickr / julianlimjlСкорая помощь, Швейцария
Скорая помощь, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Flickr / julianlimjl
Скорая помощь, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушный компрессор конфетти-пушки взорвался на карнавале в швейцарской деревне Шабль, пострадали 11 человек, сообщает телерадиокомания RTS со ссылкой на полицию.
"В ходе карнавала в Шабле взорвался воздушный компрессор конфетти-пушки, в результате чего пострадали 11 человек, один из которых получил серьезные ранения и был доставлен вертолетом в больницу", - говорится в сообщении.
Власти выясняют обстоятельства произошедшего.
В мире, Швейцария
 
 
