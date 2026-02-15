В Шелехове завершили аварийные работы по ремонту трубопровода

ИРКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Аварийные работы по ремонту трубопровода завершились в иркутском Шелехове, пока по системе осуществляется подача технической воды, сообщает глава Шелеховского района Максим Модин.
В результате аварии на магистральном трубопроводе в пятницу в Шелехове без водоснабжения остались жители нескольких микрорайонов и часть домов в селе Баклаши, а также три школы и пять детских садов. Работы по ликвидации ЧС велись на двух участках и были осложнены грунтовыми водами, которые заполнили один из котлованов. В работе была задействована спецтехника и несколько аварийных бригад.
"Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения полностью завершены. На данный момент вода в системе подается техническая", - написал Модин в Telegram-канале.
Он отметил, что в городе действует режим повышенной готовности. К домам, где отключена вода, осуществляется подвоз воды по графику. Для питья воду из-под крана можно будет использовать только после получения официальных результатов лабораторных исследований от Роспотребнадзора.
Белгород останется без горячей воды до конца зимы
14 февраля, 17:19