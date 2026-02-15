Рейтинг@Mail.ru
В Шелехове завершили аварийные работы по ремонту трубопровода
20:50 15.02.2026
В Шелехове завершили аварийные работы по ремонту трубопровода
В Шелехове завершили аварийные работы по ремонту трубопровода
В Шелехове завершили аварийные работы по ремонту трубопровода
Аварийные работы по ремонту трубопровода завершились в иркутском Шелехове, пока по системе осуществляется подача технической воды, сообщает глава Шелеховского... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:50:00+03:00
2026-02-15T20:50:00+03:00
происшествия, шелехов, шелеховский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Шелехов, Шелеховский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Шелехове завершили аварийные работы по ремонту трубопровода

В иркутском Шелехове завершили аварийные работы по ремонту трубопровода

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки под краном
Человек моет руки под краном - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Человек моет руки под краном. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Аварийные работы по ремонту трубопровода завершились в иркутском Шелехове, пока по системе осуществляется подача технической воды, сообщает глава Шелеховского района Максим Модин.
В результате аварии на магистральном трубопроводе в пятницу в Шелехове без водоснабжения остались жители нескольких микрорайонов и часть домов в селе Баклаши, а также три школы и пять детских садов. Работы по ликвидации ЧС велись на двух участках и были осложнены грунтовыми водами, которые заполнили один из котлованов. В работе была задействована спецтехника и несколько аварийных бригад.
"Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения полностью завершены. На данный момент вода в системе подается техническая", - написал Модин в Telegram-канале.
Он отметил, что в городе действует режим повышенной готовности. К домам, где отключена вода, осуществляется подвоз воды по графику. Для питья воду из-под крана можно будет использовать только после получения официальных результатов лабораторных исследований от Роспотребнадзора.
Отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Белгород останется без горячей воды до конца зимы
