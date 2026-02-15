МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причисление генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям" напоминает шантаж, при котором Берлин стремится попасть за стол переговоров по Украине, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.