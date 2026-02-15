Сенатор Волошин обвинил Германию в шантаже из-за отношения к ДНР и ЛНР

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причисление генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям" напоминает шантаж, при котором Берлин стремится попасть за стол переговоров по Украине, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Российское посольство в Германии запросило разъяснений у немецкой стороны после причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Германия стремится сорвать переговоры или добивается места за столом? Скорее второе. Берлин при (канцлере ФРГ) Фридрихе Мерце пытается подчеркнуть свою субъектность резкими и громкими решениями, показывая, что без него ничего не решится. Но подобные шаги выглядят как политический шантаж, заводящий в тупик любой потенциальный диалог между странами", - сказал политик.
Отдельный вопрос, по словам сенатора, кого именно немецкая сторона считает террористами.
"Мирных жителей Донбасса? Детей, которые годами живут под обстрелами со стороны пособников киевского режима? Если логика ФРГ такова, то это моральная капитуляция, в том числе перед принципами, на которых была построена современная федеративная республика", - подчеркнул он.
Сенатор также считает, что разрыв дипломатических отношений с ФРГ будет являться крайней мерой, которая должна применяться только в случае, когда исчерпаны остальные методы воздействия. "Дипломатические каналы нужны прежде всего для защиты наших граждан и для полноценной защиты национальных интересов. Но Германия должна понимать, что подобные решения разрушают остатки доверия и неизбежно будут иметь политические последствия", - заключил Волошин.