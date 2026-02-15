Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Волошин обвинил Германию в шантаже из-за отношения к ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.02.2026
13:58 15.02.2026
Сенатор Волошин обвинил Германию в шантаже из-за отношения к ДНР и ЛНР
Причисление генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям" напоминает шантаж, при котором Берлин стремится... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
германия
донецкая народная республика
берлин (город)
александр волошин
сергей нечаев (дипломат)
фридрих мерц
германия
донецкая народная республика
берлин (город)
в мире, германия, донецкая народная республика, берлин (город), александр волошин, сергей нечаев (дипломат), фридрих мерц
В мире, Германия, Донецкая Народная Республика, Берлин (город), Александр Волошин, Сергей Нечаев (дипломат), Фридрих Мерц
Сенатор Волошин обвинил Германию в шантаже из-за отношения к ДНР и ЛНР

Сенатор Волошин: причисляя ДНР и ЛНР к "террористам", ФРГ переходит на шантаж

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причисление генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям" напоминает шантаж, при котором Берлин стремится попасть за стол переговоров по Украине, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Российское посольство в Германии запросило разъяснений у немецкой стороны после причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Посольство РФ в Германии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к "терорганизациям"
14 февраля, 18:16
"Германия стремится сорвать переговоры или добивается места за столом? Скорее второе. Берлин при (канцлере ФРГ) Фридрихе Мерце пытается подчеркнуть свою субъектность резкими и громкими решениями, показывая, что без него ничего не решится. Но подобные шаги выглядят как политический шантаж, заводящий в тупик любой потенциальный диалог между странами", - сказал политик.
Отдельный вопрос, по словам сенатора, кого именно немецкая сторона считает террористами.
"Мирных жителей Донбасса? Детей, которые годами живут под обстрелами со стороны пособников киевского режима? Если логика ФРГ такова, то это моральная капитуляция, в том числе перед принципами, на которых была построена современная федеративная республика", - подчеркнул он.
Сенатор также считает, что разрыв дипломатических отношений с ФРГ будет являться крайней мерой, которая должна применяться только в случае, когда исчерпаны остальные методы воздействия. "Дипломатические каналы нужны прежде всего для защиты наших граждан и для полноценной защиты национальных интересов. Но Германия должна понимать, что подобные решения разрушают остатки доверия и неизбежно будут иметь политические последствия", - заключил Волошин.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол России обвинил ФРГ в разрушении отношений между Москвой и Берлином
14 февраля, 01:19
 
В миреГерманияДонецкая Народная РеспубликаБерлин (город)Александр ВолошинСергей Нечаев (дипломат)Фридрих Мерц
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
