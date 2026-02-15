https://ria.ru/20260215/sevastopol-2074555423.html
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов - РИА Новости, 15.02.2026
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, рейд перекрыли, сообщил в воскресенье департамент транспорта города. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:10:00+03:00
2026-02-15T20:10:00+03:00
2026-02-15T20:10:00+03:00
севастополь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_979b95ab2f16fa453fa5517b70745cfa.jpg
https://ria.ru/20260215/sevastopol-2074493141.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fca778e0bf7ca9778604a7928145fcf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов, перекрыли рейд