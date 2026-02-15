Рейтинг@Mail.ru
20:10 15.02.2026
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, рейд перекрыли, сообщил в воскресенье департамент транспорта города. РИА Новости, 15.02.2026
севастополь, россия
Севастополь, Россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, рейд перекрыли, сообщил в воскресенье департамент транспорта города.
"Рейд закрыт... Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении в Telegram-канале городского департамента, опубликованное в 19.38 мск.
В городе организовали работу наземного транспорта, уточнил департамент.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Севастополе двух девочек избили в парке
Вчера, 11:54
 
СевастопольРоссия
 
 
