В Севастополе двух девочек избили в парке
15.02.2026

Двух девочек избили в парке Севастополя, им понадобилась помощь медиков, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости.
Двух девочек избили в парке Севастополя, им понадобилась помощь медиков, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города
.
Избили девочек поздно вечером в Комсомольском парке имени Героя Советского Союза Марии Байды.
"Предварительно установлено, что две девочки в возрасте 14 и 15 лет проходили по парку мимо компании девушек 15 и 16 лет. Между несовершеннолетними возник словесный конфликт, в ходе которого 15-летняя и 16-летняя подростки нанесли несколько ударов 14-летней и 15-летней девочкам", - говорится в сообщении.
Пострадавшие девочки обратились за медицинской помощью в местную больницу. Полицией начата проверка. Решается вопрос о привлечении родителей участников конфликта к ответственности. С подростками проведены профилактические беседы.