Американская семья раскрыла изнанку жизни в России
Американская семья раскрыла изнанку жизни в России
Пока одни продолжают верить в американскую мечту, Эндрю и Бет Томпсоны сделали обратный выбор. Они переехали из США в Россию, без романтизации и громких... РИА Новости, 15.02.2026
Американская семья раскрыла изнанку жизни в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИностранные туристы на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве
Иностранные туристы на фестивале Путешествие в Рождество в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пока одни продолжают верить в американскую мечту, Эндрю и Бет Томпсоны сделали обратный выбор. Они переехали из США в Россию, без романтизации и громких заявлений.
Что толкнуло их на такой шаг? И как они устроили свою жизнь в чужой стране?

Кто они?

Эндрю Томпсон — бывший курсант военной академии, IT-специалист, выпускник университета в Чапл-Хилле. Бет — аналитик данных, выросшая на Украине в семье американских миссионеров. Традиционные христиане, воспитанные на консервативных ценностях. Четверо детей за четыре года брака.
© Russian Road/YoutTubeСемья Томпсонов. Кадр видео
Семья Томпсонов. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Russian Road/YoutTube
Семья Томпсонов. Кадр видео
Жили на границе Северной и Южной Каролины. Работали, растили детей, ходили в церковь. Обычная американская семья среднего класса. Пока не поняли: дальше так жить нельзя.

"Считай, что мы трупы"

Эндрю рассказывает историю, которая многое объясняет.
"Я знал одного человека в городе рядом с моим университетом. Он занимался гуманитарной деятельностью, раздавал еду бездомным. Он прожил в том городе всю свою жизнь", — вспоминает Эндрю в интервью каналу Russian Road.
Казалось бы, местная легенда, человек, которого все уважают. "И он сказал: "Знаешь, когда стемнеет, считай, что мы трупы. Давай валить отсюда", — передает его слова Эндрю.
© AP Photo / Jae C. HongБездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" в автобусе в Лос-Анджелесе
Бездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой в автобусе в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" в автобусе в Лос-Анджелесе
Эндрю сравнивает с российской столицей: "Есть места, где мне, вероятно, не хотелось бы бродить посреди ночи. Здесь, в Москве, я как-то сел не в тот автобус и оказался в одном из таких районов. И у меня не было никаких проблем. Даже в худших районах Москвы я не чувствую, что мне грозит мгновенное убийство или ограбление в ту минуту, как я выхожу из метро. В этом все дело".

Город-кладбище

Бет и Эндрю жили в небольшом городе. И там были целые районы, превратившиеся в лагеря бездомных.
"Они выглядели как кладбище. Люди просто ставили там палатки, чтобы ночевать", — рассказывает Эндрю.
Бет добавляет: "Ты едешь по улице и видишь около 50 бездомных, которые тусуются вместе".
"Целый район выглядел так. И так во многих городах. Еще наркомания. В США просто ничего не делают с этим", — констатирует Эндрю.
© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид-Роу в Лос-Анджелесе
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в районе Скид-Роу в Лос-Анджелесе

Это не генетика

Но не только социальный коллапс заставил их уехать. Главная причина — идеологическая война, которую ведут против традиционных семей.
Эндрю формулирует жестко: "Я уже потерял надежду на то, что когда-нибудь станет лучше. Они навязывают свою повестку детям".
"Было исследование в 2019-м или 2020 году, то есть почти пять лет назад. Уже тогда четверть всех детей, которые оканчивали среднюю школу, были ЛГБТ*-персонами или кем-то в этом роде. <...> Именно так и распространяются радикальные идеологии в школах, и становилось все хуже", — объясняет он.
"Очевидно, в каждом обществе есть то, о чем вы можете говорить, и то, о чем не можете. Я реально смотрю на вещи. Но в Америке это... Если вы придерживаетесь традиционных ценностей, вы можете почувствовать это давление", — говорит Эндрю.

Увольнение за убеждения

Давление не абстрактное. Оно конкретное и жесткое.
"Я знаю людей, которые участвуют в протестах против однополых браков. Им угрожают, пытаются узнать всю их личную информацию, добиваются их увольнения", — рассказывает Эндрю. Людей увольняют с работы за традиционные взгляды на семью.
© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© iStock.com / Elena Gromova
Многодетная семья
"Многие все равно остаются в США и вынуждены бороться своим способом. Но я заметил, что людей с традиционными ценностями как будто вытесняют из общества. Они перешли на домашнее обучение своих детей, уезжают все дальше и дальше в глушь", — описывает ситуацию Эндрю.
У супругов возник вопрос: есть ли возможность куда-то уехать, где можно было бы нормально растить своих детей? Где они смогли бы найти себе нормальную работу, жить нормальной жизнью и все еще иметь шанс сохранить ценности и убеждения? Выбор пал на Россию.

Санкции, которые ударили

Когда началась специальная военная операция, Томпсоны жили в США. Казалось, что возможности вернуться в Россию больше нет. Но ситуация в Америке стала еще хуже.
"Никакой нехватки продуктов [в России]. <...> В США из-за санкций цены взлетели до небес. <...> Я думаю, США пострадали больше, потому что качество нашей жизни там снизилось", — констатирует Эндрю.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевушка в овощном отделе магазина "Азбука вкуса" в Москве
Девушка в овощном отделе магазина Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Девушка в овощном отделе магазина "Азбука вкуса" в Москве
А в России? "Я был очень удивлен, ведь ничего не изменилось. Все было точно так же", — говорит Эндрю про Москву.

Почему Россия, а не Польша или Сербия

Вопрос логичный: если хочешь традиционных ценностей, есть ведь и другие консервативные страны.
"С этим есть проблемы, потому что маленькие страны в течение последних нескольких десятилетий были уязвимы. Американская идеология глобализма, либеральной демократии — это религия. <...> Существует определенная миссионерская идеология, исходящая из Соединенных Штатов и Европейского союза", — говорит он.
И дальше — ключевое наблюдение.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВо время проведения "Марша суверенности" в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе. Варшава, 1 мая 2019 года
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Во время проведения "Марша суверенности" в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе. Варшава, 1 мая 2019 года
"Я заметил, что маленькие страны поддаются все больше давлению. Можно взглянуть на такую страну, как Польша, и сказать, хорошо, это традиционно католическая страна. Они традиционно более религиозны. И вы видите, как быстро они начали принимать ЛГБТ* и любую другую идеологию", — приводит пример Эндрю.
"Мне не нужна страна, которая пытается прогнуться, изменить себя, стать похожей на Запад", — резюмирует Эндрю.

Цивилизационный ковчег

Бет формулирует их выбор просто и точно: "Мы сделали это ради наших детей". Томпсоны — не единственные. Это тренд, о котором на Западе предпочитают не говорить.
"У нас есть небольшой канал на YouTube. Я знаю людей, которые чувствуют, что их жизнь находится под постоянным давлением. У нас есть друзья в Канаде, друзья в США, а также друзья в Европе. У них такое чувство, как будто нет выбора. <...> Мы стараемся помочь, чем можем. Просто даем людям знать, что если вы так себя чувствуете, то выбор есть", — заключает Эндрю.
© Russian Road/YoutTubeСемья Томпсонов. Кадр видео
Семья Томпсонов. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Russian Road/YoutTube
Семья Томпсонов. Кадр видео
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
 
 
 
