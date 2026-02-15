Балицкий поздравил жителей села Цветковое с возвращением в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей села Цветковое с освобождением и возвращением домой, в Россию.

По словам главы региона, освобождение населенного пункта имеет важное стратегическое значение.

"Хочу отдельно отметить мужество и героизм наших воинов. Штурмовики группировки "Восток" выполнили поставленную задачу. Ваша отвага, стойкость и профессионализм приближают нашу общую победу. Благодаря вам Запорожская область шаг за шагом освобождается от нацистской нечисти", - подчеркнул Балицкий.