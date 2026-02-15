Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 15.02.2026
Балицкий поздравил жителей села Цветковое с возвращением в Россию
Балицкий поздравил жителей села Цветковое с возвращением в Россию
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей села Цветковое с освобождением и возвращением домой, в Россию. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:02:00+03:00
2026-02-15T19:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
евгений балицкий
россия, запорожская область, днепр (река), евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Евгений Балицкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей села Цветковое с освобождением и возвращением домой, в Россию.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Цветковое в Запорожской области. МО уточнило, что переход населенного пункта под контроль российской армии позволило создать плацдарм для дальнейшего освобождения территории в региона.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ВСУ попытались массированно атаковать беспилотниками Брянскую область
Вчера, 16:20
"Поздравляю жителей освобожденного села Цветковое с возвращением домой, в родную гавань: в Россию! Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить мирную жизнь, наладить инфраструктуру и вернуть в ваши дома безопасность и спокойствие", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, освобождение населенного пункта имеет важное стратегическое значение.
"Хочу отдельно отметить мужество и героизм наших воинов. Штурмовики группировки "Восток" выполнили поставленную задачу. Ваша отвага, стойкость и профессионализм приближают нашу общую победу. Благодаря вам Запорожская область шаг за шагом освобождается от нацистской нечисти", - подчеркнул Балицкий.
Запорожская область - регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, - удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Минобороны рассказали о значении освобождения Цветкового
Вчера, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Евгений Балицкий
 
 
