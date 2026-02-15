Балицкий поздравил жителей села Цветковое с возвращением в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил жителей села Цветковое с освобождением и возвращением домой, в Россию.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Цветковое в Запорожской области. МО уточнило, что переход населенного пункта под контроль российской армии позволило создать плацдарм для дальнейшего освобождения территории в региона.
"Поздравляю жителей освобожденного села Цветковое с возвращением домой, в родную гавань: в Россию! Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить мирную жизнь, наладить инфраструктуру и вернуть в ваши дома безопасность и спокойствие", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, освобождение населенного пункта имеет важное стратегическое значение.
"Хочу отдельно отметить мужество и героизм наших воинов. Штурмовики группировки "Восток" выполнили поставленную задачу. Ваша отвага, стойкость и профессионализм приближают нашу общую победу. Благодаря вам Запорожская область шаг за шагом освобождается от нацистской нечисти", - подчеркнул Балицкий.
Запорожская область - регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, - удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.