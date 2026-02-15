https://ria.ru/20260215/sektor-2074509433.html
В Газе сообщили о гибели более десяти человек при израильских обстрелах
В Газе сообщили о гибели более десяти человек при израильских обстрелах - РИА Новости, 15.02.2026
В Газе сообщили о гибели более десяти человек при израильских обстрелах
Более десяти человек погибли на севере палестинского сектора Газа во время израильских обстрелов палаточного городка для внутренне перемещенных лиц в Джебалии,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:16:00+03:00
2026-02-15T14:16:00+03:00
2026-02-15T14:16:00+03:00
в мире
сектор газа
израиль
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
https://ria.ru/20260215/konflikt-1915630213.html
сектор газа
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сектор газа, израиль, палестина
В мире, Сектор Газа, Израиль, Палестина
В Газе сообщили о гибели более десяти человек при израильских обстрелах
Al Jazeera: 10 человек убиты при обстреле Израиля палаточного городка в Джебалии