В Газе сообщили о гибели более десяти человек при израильских обстрелах - РИА Новости, 15.02.2026
14:16 15.02.2026
В Газе сообщили о гибели более десяти человек при израильских обстрелах
в мире
сектор газа
израиль
палестина
сектор газа
израиль
палестина
В Газе сообщили о гибели более десяти человек при израильских обстрелах

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ДОХА, 15 фев - РИА Новости. Более десяти человек погибли на севере палестинского сектора Газа во время израильских обстрелов палаточного городка для внутренне перемещенных лиц в Джебалии, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные отделения палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.
"Число подтвержденных жертв ударов по палаточному городку для перемещенных лиц на западе лагеря Джебалия достигло десяти", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, под завалами и на улицах остаются многочисленные жертвы и пострадавшие в результате бомбардировки, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
