Умер экс-президент компании SEGA Хидэки Сато
Умер экс-президент компании SEGA Хидэки Сато - РИА Новости, 15.02.2026
Умер экс-президент компании SEGA Хидэки Сато
Экс-президент компании SEGA Хидэки Сато скончался в Японии в возрасте 75 лет, сообщил журнал игр Beep21. РИА Новости, 15.02.2026
2026
Умер экс-президент компании SEGA Хидэки Сато
Экс-президент компании SEGA Хидэки Сато скончался в Японии в возрасте 75 лет