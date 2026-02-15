Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-президент компании SEGA Хидэки Сато
15.02.2026
Умер экс-президент компании SEGA Хидэки Сато
Экс-президент компании SEGA Хидэки Сато скончался в Японии в возрасте 75 лет
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Умер экс-президент компании SEGA Хидэки Сато

Экс-президент компании SEGA Хидэки Сато скончался в Японии в возрасте 75 лет

© Getty Images / Koichi KamoshidaХидэки Сато
Хидэки Сато - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Getty Images / Koichi Kamoshida
Хидэки Сато
ТОКИО, 15 фев - РИА Новости. Экс-президент компании SEGA Хидэки Сато скончался в Японии в возрасте 75 лет, сообщил журнал игр Beep21.
"Умер известный как "отец харда SEGA" Хидэки Сато. Это был действительно великий человек в истории игр Японии, который очаровал поклонников SEGA по всему миру", - говорится в сообщении в официальном аккаунте журнала в соцсети Х.
Сато принимал участие в разработке консолей SEGA от первой поступившей в продажу в 1983 году SG-1000 и игрового персонального компьютера SC-3000 до игровой приставки Dreamcast, выпущенной в 1998 году.
