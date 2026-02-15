Санду создала в Молдавии тыловой плацдарм для ВСУ, заявили в Госдуме

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ, с самого начала СВО разработала с Владимиром Зеленским план захвата Приднестровья в целях присвоения военного арсенала России, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Депутат отметила, что коллективному Западу не нравится, что СВО приближается к достижению своих целей, и они ищут вариант расширить конфликт против России за счет вовлечения Приднестровья.