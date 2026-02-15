МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ, с самого начала СВО разработала с Владимиром Зеленским план захвата Приднестровья в целях присвоения военного арсенала России, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Весной 2022 года Киев обсуждал с Санду сценарии давления на Приднестровье, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
"Санду с Зеленским с самого начала СВО совместно разработали план захвата Приднестровья в целях присвоения огромного военного арсенала России и промышленных, энергетических предприятий ПМР. Зеленский смог бы закрыть потребности в вооружении ВСУ на очень долгий срок, при этом Санду стала бы продавцом электроэнергии, а не покупателем по завышенным ценам. Санду уже создала тыловой плацдарм в Молдове для ВСУ Зеленского, НАТО обучает военных Молдовы и поставляет в республику вооружение", - сказала Аршинова.
Депутат отметила, что коллективному Западу не нравится, что СВО приближается к достижению своих целей, и они ищут вариант расширить конфликт против России за счет вовлечения Приднестровья.
"От дестабилизации в регионе удерживают с 1992 года российские миротворцы. Это одна из самых успешных миротворческих операций в мире. При этом и Санду, и Зеленский говорят, что хотят мир. Мир придет на Украину без Зеленского, Молдова будет в безопасности без Санду, а Приднестровье будет спокойно процветать и дружить со всеми соседями континента", - добавила парламентарий.