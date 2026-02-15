Рейтинг@Mail.ru
Санду создала в Молдавии тыловой плацдарм для ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 15.02.2026
12:37 15.02.2026
Санду создала в Молдавии тыловой плацдарм для ВСУ, заявили в Госдуме
в мире
молдавия
россия
киев
майя санду
владимир зеленский
игорь додон
вооруженные силы украины
в мире, молдавия, россия, киев, майя санду, владимир зеленский, игорь додон, вооруженные силы украины, госдума рф, нато
В мире, Молдавия, Россия, Киев, Майя Санду, Владимир Зеленский, Игорь Додон, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО
Санду создала в Молдавии тыловой плацдарм для ВСУ, заявили в Госдуме

РИА Новости: Санду с начала СВО создала с Зеленским план захвата Приднестровья

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ, с самого начала СВО разработала с Владимиром Зеленским план захвата Приднестровья в целях присвоения военного арсенала России, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Весной 2022 года Киев обсуждал с Санду сценарии давления на Приднестровье, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
"Санду с Зеленским с самого начала СВО совместно разработали план захвата Приднестровья в целях присвоения огромного военного арсенала России и промышленных, энергетических предприятий ПМР. Зеленский смог бы закрыть потребности в вооружении ВСУ на очень долгий срок, при этом Санду стала бы продавцом электроэнергии, а не покупателем по завышенным ценам. Санду уже создала тыловой плацдарм в Молдове для ВСУ Зеленского, НАТО обучает военных Молдовы и поставляет в республику вооружение", - сказала Аршинова.
Депутат отметила, что коллективному Западу не нравится, что СВО приближается к достижению своих целей, и они ищут вариант расширить конфликт против России за счет вовлечения Приднестровья.
"От дестабилизации в регионе удерживают с 1992 года российские миротворцы. Это одна из самых успешных миротворческих операций в мире. При этом и Санду, и Зеленский говорят, что хотят мир. Мир придет на Украину без Зеленского, Молдова будет в безопасности без Санду, а Приднестровье будет спокойно процветать и дружить со всеми соседями континента", - добавила парламентарий.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Санду намеренно уничтожает экономику Молдавии, заявили в Компартии
23 января, 14:40
 
