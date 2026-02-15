https://ria.ru/20260215/samolet-2074554745.html
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправным управлением
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправным управлением - РИА Новости, 15.02.2026
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправным управлением
Airbus A320 рейсом из Нового Уренгоя в "Домодедово" прибыл в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью управления, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:01:00+03:00
2026-02-15T20:01:00+03:00
2026-02-15T20:06:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
новый уренгой
домодедово (аэропорт)
airbus a320
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:84:2489:1484_1920x0_80_0_0_ea03089c4d4b004eec0c46c49f5586c5.jpg
https://ria.ru/20260215/samolet-2074553817.html
новый уренгой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:0:2033:1524_1920x0_80_0_0_94fdc8d45b97bad34ffc05c93dede6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), происшествия, новый уренгой, домодедово (аэропорт), airbus a320
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Новый Уренгой, Домодедово (аэропорт), Airbus A320
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправным управлением
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления