Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправным управлением - РИА Новости, 15.02.2026
20:01 15.02.2026 (обновлено: 20:06 15.02.2026)
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправным управлением
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправным управлением
РИА Новости
2026
шереметьево (аэропорт), происшествия, новый уренгой, домодедово (аэропорт), airbus a320
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Новый Уренгой, Домодедово (аэропорт), Airbus A320
Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправным управлением

Самолет из Нового Уренгоя сел в Шереметьево с неисправностью управления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320
Пассажирский самолёт Airbus A320. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Airbus A320 рейсом из Нового Уренгоя в "Домодедово" прибыл в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью управления, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Аэропорт "Шереметьево", Airbus A320, Новый Уренгой - "Домодедово" прибывает с неисправностью управления воздушным судном. Ориентировочное время посадки 19.43... 19.48 борт сел штатно", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Самолет с треснувшим стеклом сел в Шереметьево
Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияНовый УренгойДомодедово (аэропорт)Airbus A320
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
