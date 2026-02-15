https://ria.ru/20260215/samara-2074535367.html
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине - РИА Новости, 15.02.2026
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине
Четверо пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:12:00+03:00
2026-02-15T17:12:00+03:00
2026-02-15T17:34:00+03:00
происшествия
самарская область
россия
нефтегорский район
следственный комитет россии (ск рф)
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074538032_0:2:994:561_1920x0_80_0_0_f1013773f1029c22b8bb0ac27820b29d.jpg
https://ria.ru/20260215/pozhar-2074532553.html
самарская область
россия
нефтегорский район
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074538032_0:0:992:743_1920x0_80_0_0_0688d81d69a7a1732e14162864a7bf07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, нефтегорский район, следственный комитет россии (ск рф), самара
Происшествия, Самарская область, Россия, Нефтегорский район, Следственный комитет России (СК РФ), Самара
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине
РИА Новости: пострадавшие при пожаре под Самарой находятся в тяжелом состоянии