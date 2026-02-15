Рейтинг@Mail.ru
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине
17:12 15.02.2026 (обновлено: 17:34 15.02.2026)
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине - РИА Новости, 15.02.2026
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине
Четверо пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2026
происшествия, самарская область, россия, нефтегорский район, следственный комитет россии (ск рф), самара
Происшествия, Самарская область, Россия, Нефтегорский район, Следственный комитет России (СК РФ), Самара
В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в пожаре на нефтяной скважине

РИА Новости: пострадавшие при пожаре под Самарой находятся в тяжелом состоянии

© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО ПБ и ЧС"На месте возгорания подъемного агрегата для ремонта скважин в Самарской области
На месте возгорания подъемного агрегата для ремонта скважин в Самарской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО ПБ и ЧС"
На месте возгорания подъемного агрегата для ремонта скважин в Самарской области
САМАРА, 15 фев - РИА Новости. Четверо пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Четверо пострадавших в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Выполняется транспортировка в медицинское учреждение, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о состоянии пострадавших при пожаре на нефтяной скважине.
В воскресенье региональное следственное управление СК России сообщило, что в Нефтегорском районе во время ремонта нефтяной скважины произошло возгорание. В результате ожоги получили четверо рабочих. По факту происшествия СК и прокуратура организовали проверки.
