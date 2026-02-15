https://ria.ru/20260215/ryba-2074484140.html
Россиянам рассказали, какая рыба может спасти от анемии
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Нехватка витамина B12 ведет к анемии и падению выносливости, а порция минтая в 200 граммов полностью покрывает его суточную норму, рассказали РИА Новости в "Агентстве по продвижению рыбной продукции" (АПРП) со ссылкой на слова врача-нутрициолога Екатерины Гузман.
"Порция минтая в 200 граммов полностью покрывает суточную норму витамина B12, дефицит которого наблюдается в особенности у спортсменов. Витамин B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам. Его нехватка ведет к анемии и падению выносливости", - рассказала врач.
Помимо этого, минтай обладает сбалансированным соотношением фосфора и кальция, тогда как в большинстве продуктов фосфора в несколько раз больше, чем кальция, поэтому, чтобы усвоить избыток фосфора, организм вынужден заимствовать кальций из костей. Минтай позволяет человеку пополнять запасы этих веществ из еды, а не истощать собственные.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), минтай содержит до 14,7 миллиграмма кальция и почти столько же фосфора на 100 граммов продукта.
В АПРП отметили, что минтай можно считать одним из самых полезных для организма видов рыб. При этом рыбу необходимо есть не реже двух-трех раз в неделю, чтобы получить максимальную пользу.