Румыния лидирует по доле безработной молодежи в ЕС, сообщил экономист

КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Румыния занимает одно из первых мест в Европейском союзе по доле молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая не учится, не работает и не получает профессионального образования, сообщил журналистам румынский экономист, один из руководителей Национального научно-исследовательского института труда и социальной защиты Кэтэлин Гинэрару.

Румыния стала государством-членом ЕС в 2007 году, после чего в стране усилились миграционные потоки, особенно среди молодых квалифицированных специалистов. На протяжении последних лет румынские власти и экспертное сообщество обсуждают реформу системы образования и расширение программ профессиональной подготовки, в том числе по модели дуального обучения, применяемой в Германии и государствах Северной Европы, однако эти инициативы реализуются ограниченными темпами.

"Число молодых людей, так называемые NEET (англоязычная аббревиатура от Not in Education, Employment or Training, обозначающая молодежь, которая не учится, не работает и не проходит профессиональное обучение - ред.), в Румынии превышает 19% при среднем показателе в Европейском союзе около 11%. Таким образом, примерно один из пяти молодых жителей страны в возрасте от 15 до 29 лет остается вне системы занятости и образования", - сказал Гинэрару, выступая на конференции в Бухаресте , посвященной проблемам молодежи на рынке труда, которую транслировало на своей странице румынское онлайн-издание Hotnews.ro

Основной причиной сложившейся ситуации эксперт назвал экономическое положение в государстве.

"Это следствие той экономической структуры, которая сложилась в Румынии: экономика не позволяет поглощать рабочую силу на высоком уровне, даже если формально появляются отрасли с высокой технологичностью", - объяснил Гинэрару.

Экономист отметил, что значительную часть рабочих мест создают сферы гостиниц и ресторанов, розничной торговли и услуг, где работодателям часто дешевле нанять работников, чем инвестировать в технологии.

Гинэрару подчеркнул, что румынская экономика "не поспевает" за другими странами-участницами ЕС.

"Поэтому относительное положение Румынии в общеевропейской системе остается слабым. Румыния сегодняшняя сильно отличается от Румынии 20-летней давности, но в европейской экономике наша позиция меняется мало", - рассказал один из руководителей Национального научно-исследовательского института труда и социальной защиты.