Президент Румынии примет участие в первой встрече "Совета мира" по Газе

КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что на следующей неделе по приглашению американского лидера Дональда Трампа примет участие в первой встрече "Совета мира" в Вашингтоне, где Румыния выразит готовность участвовать в восстановлении сектора Газа.
Администрация президента Румынии ранее подтвердила получение письма от Трампа, в котором США официально пригласили Румынию стать членом "Совета мира" со статусом государства-основателя и с правом назначения собственного уполномоченного представителя. Глава страны Никушор Дан назвал решение по предложению непростым делом, указав, что необходимо провести анализ устава этой организации.
"На следующей неделе приму участие в первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне по приглашению президента США Дональда Трампа. Румыния будет участвовать в качестве наблюдателя, и я вновь подтвержу нашу твердую поддержку международных усилий по установлению мира и нашу готовность участвовать в процессе восстановления сектора Газа", - написал Дан на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская),
Президент Румынии отметил, что решение присутствовать на этих обсуждениях основано на поддержке дипломатического процесса, закрепленного резолюцией, принятой в ноябре Советом Безопасности ООН по инициативе США
"Румыния постоянно выступала за необходимость поиска решения, которое привело бы к завершению конфликта, и оказывала поддержку гражданскому населению в секторе Газа, в особенности через операции по экстренной медицинской эвакуации", - подчеркнул румынский лидер.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
