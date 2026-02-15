Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии примет участие в первой встрече "Совета мира" по Газе - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/rumyniya-2074528812.html
Президент Румынии примет участие в первой встрече "Совета мира" по Газе
Президент Румынии примет участие в первой встрече "Совета мира" по Газе - РИА Новости, 15.02.2026
Президент Румынии примет участие в первой встрече "Совета мира" по Газе
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что на следующей неделе по приглашению американского лидера Дональда Трампа примет участие в первой встрече "Совета мира"... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:29:00+03:00
2026-02-15T16:29:00+03:00
в мире
румыния
сша
вашингтон (штат)
никушор дан
дональд трамп
facebook
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec9c7833dff5896ded47e4d84a3ab13b.jpg
https://ria.ru/20260214/sovet-2074441662.html
https://ria.ru/20260214/italiya-2074390068.html
румыния
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199137_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_56ce7f587077f65fb060d2b31565ceff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, вашингтон (штат), никушор дан, дональд трамп, facebook, оон
В мире, Румыния, США, Вашингтон (штат), Никушор Дан, Дональд Трамп, Facebook, ООН
Президент Румынии примет участие в первой встрече "Совета мира" по Газе

Президент Румынии отправится в США на первую встречу "Совета мира" по Газе

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что на следующей неделе по приглашению американского лидера Дональда Трампа примет участие в первой встрече "Совета мира" в Вашингтоне, где Румыния выразит готовность участвовать в восстановлении сектора Газа.
Администрация президента Румынии ранее подтвердила получение письма от Трампа, в котором США официально пригласили Румынию стать членом "Совета мира" со статусом государства-основателя и с правом назначения собственного уполномоченного представителя. Глава страны Никушор Дан назвал решение по предложению непростым делом, указав, что необходимо провести анализ устава этой организации.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Президент Египта примет участие в заседании Совета мира, сообщил источник
14 февраля, 22:59
"На следующей неделе приму участие в первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне по приглашению президента США Дональда Трампа. Румыния будет участвовать в качестве наблюдателя, и я вновь подтвержу нашу твердую поддержку международных усилий по установлению мира и нашу готовность участвовать в процессе восстановления сектора Газа", - написал Дан на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская),
Президент Румынии отметил, что решение присутствовать на этих обсуждениях основано на поддержке дипломатического процесса, закрепленного резолюцией, принятой в ноябре Советом Безопасности ООН по инициативе США
"Румыния постоянно выступала за необходимость поиска решения, которое привело бы к завершению конфликта, и оказывала поддержку гражданскому населению в секторе Газа, в особенности через операции по экстренной медицинской эвакуации", - подчеркнул румынский лидер.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Италия намерена присоединиться к "Совету мира" как наблюдатель
14 февраля, 15:19
 
В миреРумынияСШАВашингтон (штат)Никушор ДанДональд ТрампFacebookООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала