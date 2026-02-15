Президент Румынии примет участие в первой встрече "Совета мира" по Газе

КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что на следующей неделе по приглашению американского лидера Дональда Трампа примет участие в первой встрече "Совета мира" в Вашингтоне, где Румыния выразит готовность участвовать в восстановлении сектора Газа.