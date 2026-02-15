Рейтинг@Mail.ru
США ожидают действия стран в соответствии с их нацинтересами, заявил Рубио
19:30 15.02.2026
США ожидают действия стран в соответствии с их нацинтересами, заявил Рубио
США ожидают действия стран в соответствии с их нацинтересами, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что каждая страна в мире будет действовать в соответствии с ее собственными национальными... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
сша
словакия
братислава
роберт фицо
марко рубио
в мире, сша, словакия, братислава, роберт фицо, марко рубио
В мире, США, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Марко Рубио
США ожидают действия стран в соответствии с их нацинтересами, заявил Рубио

Рубио: США ожидают от каждой страны действия в соответствии с нацинтересами

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что каждая страна в мире будет действовать в соответствии с ее собственными национальными интересами.
"Позиция президента Соединённых Штатов, президента Трампа, и Соединённых Штатов при его президентстве заключается в том, что мы ожидаем, что каждая страна в мире будет действовать в своих национальных интересах", - сказал Рубио во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по итогам переговоров в Братиславе.
Трамп 17 января принял Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, мероприятие было закрыто для прессы.
Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
США не причастны к заявлениям о якобы отравлении Навального*, заявил Рубио
