США ожидают действия стран в соответствии с их нацинтересами, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что каждая страна в мире будет действовать в соответствии с ее собственными национальными... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
сша
словакия
братислава
роберт фицо
марко рубио
сша
словакия
братислава
в мире, сша, словакия, братислава, роберт фицо, марко рубио
В мире, США, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Марко Рубио
Рубио: США ожидают от каждой страны действия в соответствии с нацинтересами