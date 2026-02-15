https://ria.ru/20260215/rubio-2074540759.html
Рубио признался, что пропустил встречу по Украине в Мюнхене из-за Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пропустил в Мюнхене встречу по Украине из-за переговоров по Сирии. РИА Новости, 15.02.2026
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пропустил в Мюнхене встречу по Украине из-за переговоров по Сирии.
"У них проходила одна из многочисленных встреч по Украине
, в которых мы участвуем. Мы не смогли прийти на одну из них. И причина, по которой мы не смогли пойти на ту встречу с четырьмя другими европейскими странами, заключается в том, что мы встречались с Сирией
и курдами. Я просто не мог придумать, как мне оказаться в двух местах одновременно", - сказал Рубио
во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
.
Отвечая на вопрос о текущей ситуации в Сирии, Рубио заявил о необходимости соблюдения недавнего соглашении между сирийским правительством и командованием курдских формирований "Сирийские демократические силы
", признав, что это будет непросто.
"И есть другие подобные соглашения, которых им необходимо достичь: с друзами, с бедуинами, с алавитами, со всеми элементами очень разнообразного сирийского общества. Но мы считаем, что этот результат, каким бы трудным он ни был, гораздо лучше, чем Сирия, которая была бы разбита на восемь частей со всевозможными боевыми действиями и всевозможной массовой миграцией", - сказал Рубио.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России
организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
В этом году мероприятие посетили более 50 глав государств и правительств. Американскую делегацию возглавлял Рубио.