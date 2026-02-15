Рейтинг@Mail.ru
Рубио признался, что пропустил встречу по Украине в Мюнхене из-за Сирии - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/rubio-2074540759.html
Рубио признался, что пропустил встречу по Украине в Мюнхене из-за Сирии
Рубио признался, что пропустил встречу по Украине в Мюнхене из-за Сирии - РИА Новости, 15.02.2026
Рубио признался, что пропустил встречу по Украине в Мюнхене из-за Сирии
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пропустил в Мюнхене встречу по Украине из-за переговоров по Сирии. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:51:00+03:00
2026-02-15T17:51:00+03:00
в мире
сирия
украина
россия
марко рубио
роберт фицо
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534177_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_2ff3945809a260b7e65dd9c4ddb19468.jpg
https://ria.ru/20260214/ssha-2074379240.html
https://ria.ru/20260214/rubio-2074439698.html
сирия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_657c9107574724a86d7cc8b338c48b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, украина, россия, марко рубио, роберт фицо, сергей лавров
В мире, Сирия, Украина, Россия, Марко Рубио, Роберт Фицо, Сергей Лавров
Рубио признался, что пропустил встречу по Украине в Мюнхене из-за Сирии

Рубио: мы пропустили встречу по Украине в Мюнхене из-за переговоров по Сирии

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе
Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пропустил в Мюнхене встречу по Украине из-за переговоров по Сирии.
"У них проходила одна из многочисленных встреч по Украине, в которых мы участвуем. Мы не смогли прийти на одну из них. И причина, по которой мы не смогли пойти на ту встречу с четырьмя другими европейскими странами, заключается в том, что мы встречались с Сирией и курдами. Я просто не мог придумать, как мне оказаться в двух местах одновременно", - сказал Рубио во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу
14 февраля, 14:06
Отвечая на вопрос о текущей ситуации в Сирии, Рубио заявил о необходимости соблюдения недавнего соглашении между сирийским правительством и командованием курдских формирований "Сирийские демократические силы", признав, что это будет непросто.
"И есть другие подобные соглашения, которых им необходимо достичь: с друзами, с бедуинами, с алавитами, со всеми элементами очень разнообразного сирийского общества. Но мы считаем, что этот результат, каким бы трудным он ни был, гораздо лучше, чем Сирия, которая была бы разбита на восемь частей со всевозможными боевыми действиями и всевозможной массовой миграцией", - сказал Рубио.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
В этом году мероприятие посетили более 50 глав государств и правительств. Американскую делегацию возглавлял Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Речь Рубио в Мюнхене развеяла опасения европейцев, заявил президент Чехии
14 февраля, 22:23
 
В миреСирияУкраинаРоссияМарко РубиоРоберт ФицоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала