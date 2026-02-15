https://ria.ru/20260215/rubio-2074538773.html
Рубио призвал учитывать множество точек зрения в урегулировании на Украине
Рубио призвал учитывать множество точек зрения в урегулировании на Украине - РИА Новости, 15.02.2026
Рубио призвал учитывать множество точек зрения в урегулировании на Украине
В усилиях по урегулированию конфликта на Украине важно слышать и учитывать множество точек зрения, считает американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:35:00+03:00
2026-02-15T17:35:00+03:00
2026-02-15T17:35:00+03:00
в мире
украина
словакия
братислава
марко рубио
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534177_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_2ff3945809a260b7e65dd9c4ddb19468.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074381633.html
украина
словакия
братислава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074534177_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_657c9107574724a86d7cc8b338c48b9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, братислава, марко рубио, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Братислава, Марко Рубио, Роберт Фицо
Рубио призвал учитывать множество точек зрения в урегулировании на Украине
Рубио: в украинском урегулировании нужно учитывать множество точек зрения