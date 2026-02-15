Рейтинг@Mail.ru
17:35 15.02.2026
Рубио призвал учитывать множество точек зрения в урегулировании на Украине
В усилиях по урегулированию конфликта на Украине важно слышать и учитывать множество точек зрения, считает американский госсекретарь Марко Рубио.
Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с Робертом Фицо в Братиславе
Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с Робертом Фицо в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с Робертом Фицо в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. В усилиях по урегулированию конфликта на Украине важно слышать и учитывать множество точек зрения, считает американский госсекретарь Марко Рубио.
"Что касается войны и Украины, важно учитывать как можно больше точек зрения", - заявил он по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Глава госдепа обратился при журналистах к Фицо, подчеркнув, что точка зрения Братиславы обусловлена географическим положением страны, ее историей, и является очень важной, поэтому ее необходимо принимать во внимание.
"Мы ценим ваш вклад в этом отношении", - добавил Рубио, комментируя усилия Словакии по урегулированию украинского конфликта.
