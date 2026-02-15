Рейтинг@Mail.ru
16:44 15.02.2026 (обновлено: 19:33 15.02.2026)
Дипломатические усилия по достижению сделки с Ираном продолжаются, прямо сейчас американские представили едут на переговоры, заявил госсекретарь Марко Рубио РИА Новости, 15.02.2026
в мире, иран, сша, словакия, марко рубио
В мире, Иран, США, Словакия, Марко Рубио
Рубио заявил о продолжении усилий по достижению сделки с Ираном

Рубио: дипломатические усилия по достижению сделки с Ираном продолжаются

Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе
Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Дипломатические усилия по достижению сделки с Ираном продолжаются, прямо сейчас американские представили едут на переговоры, заявил госсекретарь Марко Рубио
"Мы говорим о переговорах (с Ираном - ред.), на них сфокусированы", - сказал Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Госсекретарь отказался комментировать возможность атаки США на Иран, но сообщил, что прямо сейчас на переговоры едут спецпредставитель американского президента и его зять.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились, я думаю, сейчас они направляются для важных встреч", - сказал Рубио.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. Состав иранской группы переговорщиков на встрече будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
