Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 15.02.2026 (обновлено: 09:48 15.02.2026)
Украина получила неожиданный удар в Мюнхене, пишут СМИ
Украина получила неожиданный удар в Мюнхене, пишут СМИ
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Речь госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене стала ударом для Украины, пишет Responsible Statecraft.

"По существу, то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он сказал, особенно в отношении войны на Украине, которая определяется европейским консенсусом как проблема экзистенциальной безопасности. Во время своего выступления он лишь однажды упомянул Украину — и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров России и Украины", — говорится в публикации.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России по Украине
Вчера, 09:48
В статье отмечается, что не было ни привычной риторики “поддерживай Украину столько, сколько потребуется”, ни формулировок “демократия против автократии”. Издание также указывает на еще один показательный момент. Так, накануне своего выступления Рубио отменил запланированную встречу с европейскими лидерами по Украине, отмечает RS.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с голосом разума Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Орбан рассказал, в каком случае не начался бы конфликт на Украине
14 февраля, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарко РубиоРоссияМюнхенМюнхенская конференция по безопасности
 
 
