США рассчитывают на партнерство с Норвегией по минералам, заявил Рубио - РИА Новости, 15.02.2026
03:06 15.02.2026
США рассчитывают на партнерство с Норвегией по минералам, заявил Рубио
США рассчитывают на партнерство с Норвегией по критически важным минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с норвежским премьер-министром РИА Новости, 15.02.2026
в мире
сша
норвегия
арктика
марко рубио
дональд трамп
сша
норвегия
арктика
2026
1920
1920
true
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. США рассчитывают на партнерство с Норвегией по критически важным минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере.
"На моей встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере мы обсудили важнейшую роль Норвегии в обеспечении безопасности Арктики и стратегическое значение Гренландии. Мы рассчитываем на сотрудничество с Норвегией в вопросах безопасности цепочек поставок, в том числе критически важных полезных ископаемых", - написал Рубио в соцсети X.
